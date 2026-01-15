ALTCOIN

8 Büyük Gelişme (Son 24 Saat) ve Fidelity’nin Altcoin Boğası İçin 4 Gerekçesi

Özet

  • Fidelity 4 sebepten bu yıl altcoin boğası bekliyor bu sebepler şöyle; Küresel gevşeme başlıyor, QT bitti artık QE başlıyor, M2 büyümesi 2026'da yeniden hızlanıyor ve BTC diğer varlıklarla arasındaki farkı kapatıyor.
  • Trump, İran'da gerilimin azalacağına işaret ederek WTI ham petrolünü 60 doların altına düşürdü.
  • CZ uzun vadeli görüşünü yineledi: Bitcoin sonunda 200.000 dolara ulaşacak, ancak zamanlaması belirsiz.
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 97 bin dolara yakın seviyelerde oyalanıyor ve bu hafta korkulan o düşüş başlamadı. Eğer geçen hafta istihdam raporu boğalar lehine gelseydi bu haftaki enflasyonla birleştiğinde daha iyi bir ortam oluşturabilirdi ancak kripto paralarda işler yolunda. Fed’in bağımsızlığının tehdit altında olması şimdilik kriptonun lehine. Birçok önemli gelişme yaşandı ve Fidelity bu yıl boğa piyasaları için 4 gerekçeye sahip.

Öncelikle son çeyrekte 2026 itibariyle ayı piyasalarının hızlanacağı beklentisiyle satış yapanlar hayal kırıklığına uğradı. Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen Bitcoin yeni dipler değil zirveler yapıyor. 2022 yılını hatırlarsanız bugün tablonun ayı piyasalarının hızlandığı yıla benzemediğini görürsünüz.

Öte yandan faiz indirimleri yavaş da olsa devam ediyor ve parasal genişleme artık önümüzde bizi bekleyen şey. Fed ağırdan alsa da girdiğimiz yol bu, kripto paralar QE döneminde son derece iyi performans göstermiştir. Ayı piyasalarının QE döneminde başlayacağını söylemek pek mantıklı değil. Fidelity altcoin boğası için 4 önemli gerekçe sıralıyor;

  • Küresel gevşeme başlıyor.
  • QT bitti artık QE başlıyor.
  • M2 büyümesi 2026’da yeniden hızlanıyor.
  • BTC sonunda diğer varlıklarla arasındaki farkı kapatmaya başlıyor.

Altcoin boğası için ETH yeniden rallilerin bayrak tutanı olmalı. Poppe bugünkü değerlendirmesinde büyük sıkışmanın artık yukarı yönlü kırılmayı tetikleyeceğini söylüyor.

“ETH’de büyük bir sıkışma yaşanıyor ve bu durum önümüzdeki hafta kırılma ile sonuçlanabilir. Bu, piyasalar için harika bir işaret, çünkü ETH’nin Bitcoin karşısında 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması Altcoin piyasalarına doğru daha fazla risk iştahı aktığını gösterecektir.”

Dün Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklamadı ve beklenti önümüzdeki haftaya sarktı. Buradaki gecikme kısa vadeli negatif baskının kırılması açısından önemli ancak halen bizi bekleyen tarife kararı var. Kimileri gecikmeyi Trump lehine çıkacak karara yorsa da sonucu kestirmek güç. Halen uzman tahminleri %70 ihtimalle kararın tarifelerin iptali yönünde geleceğini söylüyor.

Son 24 saatin önemli gelişmelerinin özeti şöyle;

  • Trump, yurt dışından ithal edilen yarı iletkenlere %25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
  • Trump, İran’da gerilimin azalacağına işaret ederek WTI ham petrolünü 60 doların altına düşürdü.
  • JPMorgan, 2025’te ~130 milyar dolarlık kripto para akışının bu yıl da devam edeceğini öngörüyor.
  • Ripple, MiCA kapsamında Lüksemburg’da EMI’nin ön onayını aldı.
  • Zcash Vakfı, SEC’in herhangi bir yaptırım uygulamadan soruşturmasını kapattığını açıkladı.
  • ABD, 500 milyon dolarlık Venezuela petrol satışını tamamladı.
  • Sui ağı yeniden çevrimiçi ve işlemleri normal şekilde gerçekleştiriyor.
  • CZ uzun vadeli görüşünü yineledi: Bitcoin sonunda 200.000 dolara ulaşacak, ancak zamanlaması belirsiz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
