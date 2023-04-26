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Bitcoin (BTC) fiyatı, geçen hafta düşüş eğilimi gösteren bir mum çubuğu oluşturduktan sonra keskin bir şekilde geriledi ve bu süreçte kısa vadeli bir modelden ayrıldı.

BTC’de Beklenen Hareket!

Bitcoin fiyatı yerel bir zirveye ulaşmış olabilir. Uzmanlara göre bu durumda önemli bir düzeltmenin yakında olduğu anlamına gelebilir. Kripto para biriminin fiyatı dün sıçramaya başladı. Bu durum uzun vadeli harekete uyum gösteriyor mu? Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı geçen hafta keskin bir şekilde düştü ve aşağı yönlü bir model oluşturdu. Bu durumda fiyatın önceki dönemin tüm kazanımlarını olumsuzlaştırdığı bir tür düşüş mumu olabilir. Ayrıca bir önceki dönem açılışının altında bir kapanışla teyit edildi.

Bununla birlikte grafik 31.000 dolarlık yatay alanı direnç olarak onayladı. Oluşan durum daha önce 2021’in başından beri destek sağladığı için çok önemli bir direnç seviyesi. Sonuç olarak geri alınamaması büyük bir zayıflık işareti olarak kabul edilebilir. Fiyat yükselişe geçerse, bölgenin yeniden destek sağlaması beklenebilir. Ancak reddedilme nedeniyle alan yine de direnç görevi görüyor. Analistlere göre düşüş devam ederse en yakın destek alanı 25.000 dolar.

Bitcoin’de Güncel Veriler!

Bölge reddedilmesine rağmen haftalık göreceli güç endeksi (RSI), 50’nin üzerinde olduğu ve hala yükselişte. Yatırımcılar bir piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu değerlendirmek ve bir varlığı biriktirip satmayacağına karar vermek için RSI’yı bir ivme göstergesi olarak kullanır. RSI okuması 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlüyse, boğalar hala avantajlı olabilir, ancak okuma 50’nin altındaysa bunun tersi doğrudur.

Günlük zaman diliminden alınan teknik analiz, düşüş eğilimi gösteren bir Bitcoin fiyat tahmini sağlıyor. Uzmanlara göre bunun iki ana nedeni var. İlk olarak, fiyat yükselen bir paralel kanaldan kırıldı. Yükselen paralel kanal, fiyatın sonunda kırılmadan önce paralel direnç ve destek hatları içinde hareket ettiği bir tür düzeltici modeldir. Kanal yukarı baktığından baskın trendin aşağı, dolayısıyla düşüş olduğu anlamına gelebilir. Ardından günlük RSI aşağı yönlü bir sapma oluşturdu. Bu durum fiyat artışına benzer bir ivme artışının eşlik etmediği bir olay türü. BTC’de olduğu gibi aşağı doğru hareketler genellikle bunu takip edebilir.