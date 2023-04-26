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Kripto para piyasası, Bitcoin’in sabah saatlerinde bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği bu son değer artışlarının ardından 29.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) 1,19 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin (BTC), 29.000 Dolara Yaklaştı

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti ve 29.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1900 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kaydettikleri son değer artışları ile birlikte BNB 338 dolar seviyelerine, XRP 0,47 dolar seviyelerine, Cardano (ADA) 0,40 dolar seviyelerine, Dogecoin (DOGE) 0,08 dolar seviyelerine, MATIC 1,01 dolar seviyelerine ve Solana (SOL) ise 22,3 dolar seviyelerine ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de hafta başından bu yana önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen en büyük ölçekli tasfiye, 1,83 milyon dolarlık BTC pozisyonu ile Bybit borsasında gerçekleşti.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 29.000 dolar seviyesine yaklaşması ile birlikte son 1 haftadır devam eden düşüş ivmesinin ardından yeniden yükselişe geçti. Piyasadaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle Render Token (RNDR) başta olmak üzere bazı altcoin’ler de gün içinde çift haneli değer artışları kaydetti.

Render Token (RNDR), Injective (INJ), Conflux (CFX), Cronos (CRO), dYdX (DYDX) ve The Graph (GRT) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu.