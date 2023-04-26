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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar seviyesinin kırılmasının ardından düşüş ivmesine yakalanmıştı. Ancak saatler önce başlayan yükseliş hareketi Bitcoin’de kısa sürede ciddi kazanımlara neden oldu. Peki, Bitcoin fiyatı neden yükseliyor?

Bitcoin 30.000 Doları Aştı!

Piyasaların amiral gemisi Bitcoin, 2022 yılı içerisinde peş peşe gelen düşüşler ve sonrasında oluşan likidite kriziyle daha düşük seviyelere geriledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bankacılık krizi sonrasında ciddi bir yükseliş ivmesi yakalamıştı. Kripto para borsası FTX’in çöküşünün izleri yeni yeni silinirken, Silicon Valley Bank çöküşüyle yeniden çalkantılı sürece sürüklendi.

Bununla birlikte Silicon Valley Bank’ın çöküşü yalnızca kripto para piyasalarında değil küresel çapta da büyük bir etki uyandırarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir bankacılık krizine neden oldu. Gündeme gelen bankacılık krizi yatırımcıların dolardan bir kaçış yöntemi olarak Bitcoin’i ve genel piyasaları görmesiyle Bitcoin’e olan ilgi yeniden arttı.

BTC’de Yükseliş İvmesi!

Kripto para birimine yatırımcıların ilgisi 2023 yılının başından bu yana uzun soluklu bir fiyat artışına neden oldu. Ancak yaşanan artış geçtiğimiz hafta içerisinde yerini düşüşe bıraktı. Lider kripto para birimi ulaştığı psikolojik seviye olan 30.000 dolar kaybederek düşmüştü. Ancak bugün içerisindeki yükseliş hareketi kripto para birimi yeniden 30.000 doları aşmasına neden oldu.

Öte yandan Bitcoin, hacim yönünden lider kripto para borsası Binance’tan alınan verilere göre 31.000 dolara kısa süreliğine de olsa ulaştı. Son fiyat artışı ile Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 10 oranına yakın bir artış kaydetti. Ayrıca uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz oranları ve enflasyon verilerine yönelik açıklamalarının piyasa yönünü belirlemede oldukça etkili olacağı yönünde uyarılarda bulundu.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin son gerilemeyle 29.836 dolar seviyesinden işlem görüyor.