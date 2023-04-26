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Detaylı Ripple (XRP) Analizi! İşte Uzmanlardan XRP Geleceği Yorumu!

Popüler kripto para birimi olan Ripple'da (XRP) uzman görüşü ne? Altcoinde yükseliş hareketi geliyor mu? İşte detaylı analiz!
15:45
26 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) fiyatı son 24 saatte %3,5 arttı ve kripto para piyasası bir bütün olarak %4 oranında artarken 0,473395 dolara ulaştı.

Ripple Beklentileri!

XRP’nin mevcut fiyatı altcoinin bir haftada %10 düştüğü, ancak bir ayda %5 ve yılın başından bu yana %39 arttığı ve 24 saatlik işlem hacminin yeniden 1 milyar doların üzerine çıktığı anlamına geliyor. Mevcut transfer verileri, bazı balinaların XRP’yi borsalardan uzaklaştırdığını gösteriyor. Bu durum potansiyel olarak piyasanın Ripple-SEC davasının yakında sona ermesini beklediğinin bir işareti ve Ripple için olumlu bir sonuç getirebilir.

Belirtilen durum olumlu bir sonuç gelişirse XRP çok güçlü bir şekilde yükselebilir ve potansiyel olarak bu yıl ilk 100 kripto para arasında en büyük ralliye sahip olabilir. XRP grafiği, iki ana göstergesi istikrarlı bir şekilde yükselirken destek seviyesi de yükselmeye devam ettiği sürece altcoini oldukça güçlü bir konumda bulunuyor.

XRP Verileri!

Bununla birlikte XRP’nin göreli güç endeksi yeniden 50’ye doğru yükselmeye başladı ve bu, kaybettiği satın alma ivmesinin bir kısmını geri kazanmaya başladığına işaret ediyor. Aynı şey, bir hafta önce yavaşladıktan sonra güç gösterisi yaparak 200 günlük ortalamasının üzerine yeniden yükselmeye başlayan 30 günlük hareketli ortalaması için de geçerli.

Belirtilen iki gösterge, yakın vadede daha fazla kazanıma işaret edebilir ve piyasa giderek artan bir şekilde Ripple-SEC davasında yakın bir karar değil, aynı zamanda olumlu bir karar bekliyor. Bu tür beklentiler, son günlerde Ripple’ın yaklaşık 23 milyon dolarlık XRP’yi bilinmeyen bir cüzdana aktardığı haberiyle alevlendi ve bazı gözlemciler bunun SEC ile bir uzlaşma cezası ödemeye hazırlık olabileceğini öne sürüyor. Aynı zamanda, birçok balina, yakın ve orta gelecekte fiyat artışları beklediklerinin bir işareti olarak XRP’yi borsalardan uzaklaştırıyor. Öte yandan bazıları hala borsalara XRP gönderiyor, bu nedenle yakın gelecekle ilgili duygular biraz karışık olabilir.

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