Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülen popüler altcoin az bir sürede fiyat açısından iyi bir iş çıkardı! Ralli devam edecek mi?

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Beş kripto para adresi, bu ay içerisinde son derece volatil yeni bir meme coin alım satımı yaptıktan sonra toplam değeri bir milyon doları aşan kar elde etti.

PEPE Yükselişi!

Blockchain takipçisi Lookonchain aynı cüzdanla ilgili beş adresin, tartışmalı ” Pepe the Frog” meme coin’lerden ilham alan yeni bir token olan 8.87 trilyon PEPE’yi Nisan ayının başlarında yaklaşık 385 dolar değerinde Ethereum (ETH) karşılığında satın aldığını bildirdi. Adresler daha sonra ayın ilerleyen saatlerinde 1,23 milyon dolara 7,76 trilyon PEPE sattı. Lookonchain, bu adreslerin muhtemelen Pepe projesinin dahili adreslerinden bazıları olduğunu belirtiyor.

Tarihi verilere göre, yeni meme coin’ler piyasaya ilk sürüldüğü dönemlerde aşırı volatilite gösterme eğilimindedir. Ayrıca yatırımcılar, yüksek kazanç konsantrasyonlarından ve yüksek pump ve dump olayları nedeniyle fiyat çöküşü risklerinden muzdarip olabilir.

Güvenlik algılama platformu GoPlus Labs, aynı anda satın alınabilecek token sayısını sınırlamayı amaçlayan bir balina önleme önlemlerin hazırlandığını açıkladı. Söz konusu önlem, değiştirilebilme yeteneği gibi PEPE ticaretiyle ilişkili bazı yenilikleri hedefliyor.

Kripto Paralarda Son Durum!

PEPE yazı kaleme alındığında 0,000000264 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre 272. Sırada yer alan kripto para birimi son 24 saatte %7,5 oranından fazla düştü. Ancak 17 Nisan tarihinde piyasaya sürülmesinden bu yana %300 oranından fazla bir artış kaydetti.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), bir süredir devam eden yükseliş sonrasında düşüş eğilimine sürüklenmişti. Ancak kripto para birimi bugün içerisinde gerçekleşen fiyat artışı ile 29.000 dolar seviyesini yeniden aştı. Yazı kaleme alındığında piyasaların amiral gemisi olan kripto para Bitcoin, yeniden 29.000 dolar seviyesinden yatay hareket ederek 29.040 dolar seviyesinden işlem görüyor.