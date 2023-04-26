Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Tamı Tamına Yüzde 300 Artış! Roketleri Alevlenen Altcoinde Ralli Sürecek Mi?

Tamı Tamına Yüzde 300 Artış! Roketleri Alevlenen Altcoinde Ralli Sürecek Mi?

Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülen popüler altcoin az bir sürede fiyat açısından iyi bir iş çıkardı! Ralli devam edecek mi?
17:00
26 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Beş kripto para adresi, bu ay içerisinde son derece volatil yeni bir meme coin alım satımı yaptıktan sonra toplam değeri bir milyon doları aşan kar elde etti.

PEPE Yükselişi!

Blockchain takipçisi Lookonchain aynı cüzdanla ilgili beş adresin, tartışmalı ” Pepe the Frog” meme coin’lerden ilham alan yeni bir token olan 8.87 trilyon PEPE’yi Nisan ayının başlarında yaklaşık 385 dolar değerinde Ethereum  (ETH) karşılığında satın aldığını bildirdi. Adresler daha sonra ayın ilerleyen saatlerinde 1,23 milyon dolara 7,76 trilyon PEPE sattı. Lookonchain, bu adreslerin muhtemelen Pepe projesinin dahili adreslerinden bazıları olduğunu belirtiyor.

Tarihi verilere göre, yeni meme coin’ler piyasaya ilk sürüldüğü dönemlerde aşırı volatilite gösterme eğilimindedir. Ayrıca yatırımcılar, yüksek kazanç konsantrasyonlarından ve yüksek pump ve dump olayları nedeniyle fiyat çöküşü risklerinden muzdarip olabilir.

Güvenlik algılama platformu GoPlus Labs, aynı anda satın alınabilecek token sayısını sınırlamayı amaçlayan bir balina önleme önlemlerin hazırlandığını açıkladı. Söz konusu önlem, değiştirilebilme yeteneği gibi PEPE ticaretiyle ilişkili bazı yenilikleri hedefliyor.

Kripto Paralarda Son Durum!

PEPE yazı kaleme alındığında 0,000000264 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre 272. Sırada yer alan kripto para birimi son 24 saatte %7,5 oranından fazla düştü. Ancak 17 Nisan tarihinde piyasaya sürülmesinden bu yana %300 oranından fazla bir artış kaydetti.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), bir süredir devam eden yükseliş sonrasında düşüş eğilimine sürüklenmişti. Ancak kripto para birimi bugün içerisinde gerçekleşen fiyat artışı ile 29.000 dolar seviyesini yeniden aştı. Yazı kaleme alındığında piyasaların amiral gemisi olan kripto para Bitcoin, yeniden 29.000 dolar seviyesinden yatay hareket ederek 29.040 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Son DAKİKA! Altcoinin Fiyatı Uçtu! Dev Kripto Borsası Müjdeledi!
Son DAKİKA! Altcoinin Fiyatı Uçtu! Dev Kripto Borsası Müjdeledi!
Milyonlarca Ethereum İlginin Odağında! Bakın Ünlü Firmanın Yetkilisi Ne Söyledi!
Milyonlarca Ethereum İlginin Odağında! Bakın Ünlü Firmanın Yetkilisi Ne Söyledi!
1 Mayısta XRP Fiyatı Ne Olacak? Yatırımcıların Gözü Kulağı Bu Analiz Aracındaydı! Bakın Ne Söyledi!
1 Mayısta XRP Fiyatı Ne Olacak? Yatırımcıların Gözü Kulağı Bu Analiz Aracındaydı! Bakın Ne Söyledi!
2 Tanesi İlk 10 İçinde! Hepsi Yükseldi Ama Bu 3 Altcoin Patlama Yaptı! Yükseliş Hangi Altcoin’lere Yaradı?
2 Tanesi İlk 10 İçinde! Hepsi Yükseldi Ama Bu 3 Altcoin Patlama Yaptı! Yükseliş Hangi Altcoin’lere Yaradı?
Kripto Analiz Platformuna Göre Bu Altcoin, Yeniden Balinaların Radarına Girdi!
Kripto Analiz Platformuna Göre Bu Altcoin, Yeniden Balinaların Radarına Girdi!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: İşte Bitcoin’deki Yükselişin Perde Arkası!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: İşte Bitcoin’deki Yükselişin Perde Arkası!
Popüler Altcoin’den Yüzde 20’ye Yaklaşan Ralli: Yükselişler Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin’den Yüzde 20’ye Yaklaşan Ralli: Yükselişler Devam Edecek mi?
Detaylı Ripple (XRP) Analizi! İşte Uzmanlardan XRP Geleceği Yorumu!
Detaylı Ripple (XRP) Analizi! İşte Uzmanlardan XRP Geleceği Yorumu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023