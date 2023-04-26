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Kripto para piyasası, güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırarak gün içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyesini aştı. Öte yandan piyasadaki bu yükseliş devam ederken kripto analiz platformu Lookonchain, portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerden iki tanesinin gün içerisinde birikimlerine önemli miktarlarda ekleme yaptıklarını bildirdi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

First Republic Bank mevduatındaki düşüş, lider kripto para birimi Bitcoin’de yeni bir yükselişe neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte gün içerisinde yeniden 30.000 dolar seviyelerini aştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1950 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre gün içerisinde 1,23 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Analiz Platformu, Güncel Verileri Paylaştı

Piyasadaki bu yükseliş devam ederken kripto analiz platformu Lookonchain, popüler altcoin adına kritik verileri paylaşarak olası bir yükseliş sinyaline işaret etti. Lookonchain’in paylaştığı verilere göre bugün gün içerisinde portföyünde 1 milyon adetten fazla miktarda Arbitrum (ARB) tutan iki farklı adres de birikimlerine önemli miktarlarda eklemeler yaptı. Bu iki adresten bir tanesi kripto para borsası Binance’ten 142.459 adet ARB daha satın alırken diğer adres ise portföyüne 108.438 adet ARB ekleme yaptı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.