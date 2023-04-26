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Bitcoin 30.000 Doları Gördü! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasaları neden yükseliyor? Bitcoin bu haftayı kaç dolar seviyesinde kapatabilir?
19:26
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

BTC fiyatı son büyük düşüşün ardından zararını telafi ediyor ve bugün yeniden 30.000 doları aştı. Kripto para yatırımcılarının alışık olduğu yüksek volatilite yine birilerini ters köşe yaptı. Birçok analist geçtiğimiz günlerde 25.500 dolar desteğine kadar satışların devam etmesini bekliyordu. Peki bu yükselişin sebebi neydi?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

BTC fiyatı bugün tekrar 30.000 doları aştı ve 24 saat içinde yaklaşık %10 kazanç elde etti. Bazı yorumcular, 25 Nisan’da First Republic Bank (FRB) hisselerindeki %50’lik düşüşün Bitcoin’in rallisi için katalizör olduğunu savunuyor. FRB fiyaskosu, bankanın kazanç raporunun ardından geldi ve müşterilerin paralarını çekmesiyle müşterilerin mevduatlarının çeyrek boyunca %40,8 oranında küçüldüğünü gösterdi. Kazanç raporuna göre ilk çeyrekte çıkışlar 100 milyar doları aştı. Öncelikle böylesine devasa bir çıkış zaten bekleniyordu ve resmi rapor malumun ilanı oldu. Mart ayında SBV, FRB, Silvergate Bank için mevduat garantisi açıklayan Fed bu bankaların iflasının önüne geçmeye çalıştı. Kısmen başarılı da oldu.

Bankacılık krizi 250 bin dolar üstündeki mevduatların da garanti altına alınmasıyla sakinleşti. Bazı analistler 31.000 dolarlık direncin reddedilmesinin Coinbase‘in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu sektör kurallarını netleştirmeye zorlamak için mahkemeye başvurmasının ardından daha da belirgin hale gelen, özellikle ABD’deki sert kripto para birimi düzenleme ortamına bağlıyor.

Kripto Paralar ve Bitcoin Yorum

Yine de Bitcoin’in 26 Mart ve 26 Nisan tarihleri arasında %27 oranında değer kazanması, boğaların Nisan ayındaki 3,2 milyar dolarlık aylık opsiyon vadesinde başarılı olmak için tam da ihtiyaç duyduğu şeydi. Opsiyonların 28 Nisan’daki vadesi için açık pozisyon sayısı 3,2 milyar dolar, ancak ayılar 28.000 doların altında fiyat seviyeleri beklediğinden gerçek rakam daha düşük olacak. Bitcoin‘in 25 Nisan ve 26 Nisan tarihleri arasında %9,6 değer kazanması bu traderları şaşırttı. Boğalar eğer fiyatı 30.000 dolar üstünde tutabilirse bu opsiyonlardan 750 milyon dolar kazanç elde edecek. Ve bu son yükselişin hafta sonuna kadar devam edebileceğini gösteriyor.

Bitcoin boğaları 30.000 dolar direnci üzerinde kalıcı olamazsa 575 milyon dolar karla yetinmek zorunda kalacak. First Republic Bank sorunlarının yarattığı yükseliş ivmesi göz önüne alındığında, Bitcoin boğaları Nisan ayındaki 3,2 milyar dolarlık BTC aylık opsiyon vadesi için iyi bir konumda. Fiyatın 29.000 ile 30.000 dolar aralığında tutulması altcoinler için de ciddi talep doğurabilir. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında Powell ve ekibini şahin bir duruş için sebebi azalıyor. Enflasyon düşüyor ve aşırı sıkılaşma riskini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri şimdilik daha makul görünüyor.

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