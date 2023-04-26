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Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi’nin (CCAF) araştırmasına göre, Ethereum‘un (ETH) 2015’te kullanıma açılan Blockchain’inin başlangıcından 2022’nin Eylül ayında gerçekleştirilen Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına geçişine kadarki enerji tüketimi İsviçre’nin sadece bir yılda kullandığı elektrik tüketimi kadar. Ancak PoS sonrası ağın elektrik tüketimi ahududu boyutuna kadar düşmüş durumda.

Ethereum’un Elektrik Tüketimi

Bitcoin (BTC) ağının son birkaç yıldaki enerji tüketimini tahmin etmesiyle tanınan CCAF, Ethereum’un elektrik tüketiminin 2015 ile The Merge (Birleştirme) olarak adlandırılan dönem arasında toplam 58,26 Terawatt saat (TWh) olduğunu öngörüyor. CCAF’a göre İsviçre’nin yıllık elektrik tüketimi 54,88 TWh iken Bitcoin’inki 143,9 TWh seviyesinde.

Çevre bilincine sahip olanlar için endişe verici olan sadece Bitcoin ağının enerji tüketiminin boyutu değil. Örneğin, NFT tabanlı koleksiyon çılgınlığını keşfeden sanatçıların zaman zaman Ethereum ağında eser basmak için gereken elektrik miktarı konusundaki endişelerini dile getirdikleri görülüyor. Bu amaçla CCAF, Blockchain kapsamını daha da genişletti ve Cambridge Blockchain Ağı Sürdürülebilirlik Endeksi‘ni (CBNSI) ve bununla birlikte Ethereum’un elektrik tüketiminin çağdaş ve tarihsel bir perspektiften derinlemesine ele alan bir çalışmasını paylaştı.

Veriler, PoS‘a geçmesinin ardından Ethereum’un elektrik tüketiminin yüzde 99’un üzerinde düştüğünü gösteriyor. Değişikliğin etkisini ortaya koymak isteyen CCAF, bazı tanınmış yapıların yüksekliği ile bir karşılaştırma yaptı. Örneğin, Bitcoin’in elektrik tüketimi 678,9 metre (2230 feet) ile dünyanın en yüksek ikinci binası olan Kuala Lumpur’daki Merdeka gökdeleni ile gösterilecek olsaydı Ethereum’un PoS öncesi elektrik tüketimi 135 metre yüksekliğinde bir dönme dolap olan London Eye ile karşılaştırılabilir bir yükseklikte olacaktı. CCAF’a göre PoS sonrası Ethereum’un elektrik tüketiminin boyutu 1.5 cm’lik bir ahududu boyutuna düştü.

CCAF’nin kripto paralar ve elektrik tüketimi araştırma sorumlusu Alexander Neumüller, CCAF’ın kar amacı gütmeyen bir enstitü olarak kamusal değer sağlamayı amaçladığını ve bu nedenle elektrik kullanımını göstermeye yönelik yaratıcı bir yaklaşım benimsediğini belirterek “Şimdi sokağa çıkıp ‘Hey, 100 terawatt saat nedir? 6 gigawatt saat nedir?’ diye sorsam insanlar bilmez. Biz de bunu resimlerle, özellikle de binalar ve tabii ki ahududu ile bağlamsallaştırmaya çalıştık. Bu, elektrik tüketimi gösterimleri bu büyüklükleri anlamayı çok daha kolay hale getiriyor.” dedi.

Ethereum’un Elektrik Tüketimi Bitcoin’inden Çok Daha Az

Neumüller, Ethereum’un elektrik tüketiminin şu anda Bitcoin’inkinden çok düşük olsa da CCAF’ın hangi konsensüs mekanizmasının daha iyi ya da daha kötü olabileceği konusunda bir görüş belirtmemeye dikkat ettiğini belirterek PoW karşısında PoS’un mükemmel bir alternatif olmadığını ve hangisinin iyi olduğu konusunda birçok ek faktörün devreye girdiğini belirterek şunları söyledi:

Örneğin PoW hakkında konuştuğunuzda, geniş finansal kaynaklara sahip olsanız bile ağa saldırmak çok zordur çünkü donanım satın almanız ve çalıştırmanızın yanı sıra elektriğe erişmeniz gerekir. PoS gerçekten çok daha finansal temelli. Ancak PoS’da ana hedefiniz ağı bozmaksa bunun için ağın yerel varlıklarını ele geçirmeniz yeterli olur.

CCAF, PoS sonrası Ethereum’un yılda 6,56 GWh elektrik tüketeceğini öngörüyor. Bunu bir perspektife oturtmak için ise Eyfel Kulesi’nin yıllık elektrik tüketiminin 6,70 GWh olduğu ya da British Museum’un bir yıl boyunca ışıklarını açık tutmanın 14,48 GWh elektrik tükettiği örneğini veriyor.