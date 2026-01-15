Bu Sefer Gerçekten Yükseliyor: Alex Krüger ve Darkfost’un Gerekçeleri Açık

Bitcoin fiyatı 15 Ocak gününde de 96 bin doları koruyor ve kripto paralarda artış dönüşün başladığına inanç artıyor. Yüksek Mahkeme kararının ikinci haftada da ertelenmesiyle BTC daha büyük zirveler yaptı. Şimdilik 98 bin bölgesinden ret gelse de BTC kilit desteği koruyor ve bu artık bir şeylerin değişmiş olabileceğini gösteriyor.

Krüger ve Darkfost’un Tahminleri

Kripto on-chain analisti Darkfost son piyasa değerlendirmesinde BTC akışına dikkat çekti. Binance borsasından 5 Ocak’ta 4.500 BTC’den fazla net çıkış kaydedildi. Bu zaten çok büyük bir rakamdı, ancak 13 Ocak’ta 5.200 BTC’den fazla net çıkışla bu rakam tekrar aşıldı. Akış dinamiklerindeki bu değişim, yatırımcı davranışında bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Analist artık bir şeylerin boğalar lehine değiştiğini düşünüyor.

“BTC, Binance gibi büyük bir merkezi borsadan çıktığında, bu genellikle soğuk cüzdanlara, uzun vadeli cüzdanlara veya diğer kendi kendine saklama çözümlerine transfer edildiğini gösterir. Bu genellikle uzun vadeli inancın yenilenmesinin erken bir işaretidir veya en azından acil satış baskısının azaldığını gösterir. Tabii ki, bunu iyi yerleşmiş bir yapısal eğilim olarak nitelemek için henüz çok erken. Bu çıkışların sürdürülebilir olup olmadığını veya sadece yıl sonu aşırılıklarının ardından geçici bir dengelenmeyi yansıtıp yansıtmadığını doğrulamak için birkaç hafta daha veriye ihtiyaç duyulacak. Bununla birlikte, gerekli ihtiyatlılık bir yana, Ocak ayının başlangıcı açıkça cesaret verici.”

Eğer eğilim devam ederse aylar sonra ilk defa “sahte olmayan” yükseliş başladı diyebileceğiz. Halen daha bu yükselişi açığa satış fırsatına çevirmek isteyen yatırımcılar var ve aylardır bu bakış açısı onlara ciddi kazançlar getirdi.

Ekonomist Alex Krüger yükselişin Fed sebebiyle yaşandığını savunuyor.

“Pazar günü Powell’ın mahkeme celbi haberinden bu yana BTC’nin yükselişi büyük ölçüde Coinbase spot alıcıları tarafından yönlendirildi. Bunu Düzeltilmiş Coinbase Primi ve CVD’de görebilirsiniz. Adalet Bakanlığı’nın Powell’ın peşine düşmesi, Bitcoin için önemli bir turnusol testi oldu. Sonuçta, merkez bankasının savurganlığının kuyruk riskine karşı koruma sağlamak, bitcoin’in uzun vadeli en önemli değer önermesidir. Bitcoin’in Pazartesi günü yükselmesi gerekirdi. Ve küçük bir gecikmeyle de olsa yükseldi.”

Grafikteki savaş alanının 50 haftalık hareketli ortalama (WMA) olduğunun düşünen analist 101.420 dolarda kısa vadeli geri çekilmeler olabileceğinden kar satışını burada yapmaya başlayacağını söyledi.

PUMP Coin Tahmin

Kısa vadede fırsatları arayan yatırımcılar için Ali Martinez PUMP Coin’e işaret etti. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist fincan kulp formasyonundan çıkış nedeniyle 0,00378 dolara yakında ulaşabileceğimizi yazdı.