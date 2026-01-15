BINANCE

Binance’de 29 Ocak Sonrasına Dikkat: Ücretler Değişiyor

Özet

  • Binance'de FDUSD paritelerinde taker işlemlerine standart ücret geliyor.
  • Maker işlemleri için sıfır ücret uygulaması ise devam edecek.
  • İşlem hacimleri VIP seviye hesaplamalarına dahil edilecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance, tüm kullanıcıları kapsayan “Sıfır İşlem Ücreti” kampanyasında önemli bir güncellemeye gideceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre değişiklikler 29 Ocak 2026 tarihinde TSİ 03.00’te yürürlüğe girecek ve belirli FDUSD paritelerinde işlem ücretlerini doğrudan etkileyecek. Güncelleme hem spot hem de marjin işlemleri kapsarken, VIP Programı hesaplamalarına da yeni kurallar getiriyor. Binance bu düzenlemeyi kullanıcılarına daha dengeli ve rekabetçi bir hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti.

İçindekiler
1 FDUSD Paritelerinde Yeni Ücret Yapısı
2 VIP Programı ve Hacim Hesaplamalarındaki Detaylar

FDUSD Paritelerinde Yeni Ücret Yapısı

29 Ocak 2026 itibarıyla BTC/FDUSD, ETH/FDUSD, BNB/FDUSD, SOL/FDUSD, XRP/FDUSD, DOGE/FDUSD ve LINK/FDUSD paritelerinde işlem yapan kullanıcılar için standart “taker” ücretleri uygulanmaya başlayacak. Daha önce sıfır ücret avantajı bulunan bu paritelerde yalnızca likidite sağlayan “maker” tarafı için sıfır ücret uygulaması korunacak. Böylece emir defterine likidite ekleyen kullanıcılar maliyet avantajını sürdürürken, piyasadan likidite alan işlemler standart ücretlendirmeye tabi olacak.

Düzenleme spot ve marjin piyasalarının tamamını kapsıyor. Binance, ilgili paritelerde gerçekleşen işlem hacimlerinin tüm kullanıcıların piyasa yapıcı ve VIP seviye hesaplamalarına dahil edileceğini de açıkladı. Böylece FDUSD paritelerinde yapılan işlemler kullanıcıların daha üst VIP seviyelerine ulaşmasında etkili olacak. Güncelleme, özellikle yüksek hacimli trader’lar açısından ücret ve hacim dengesini yeniden şekillendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

VIP Programı ve Hacim Hesaplamalarındaki Detaylar

Binance tarafından paylaşılan bilgilere göre spot ve marjin işlem hacimleri her gün TSİ 08.00 ile 12.00 arasında hesaplanacak. VIP seviye güncellemeleri ve ücret ayarlamalarının zamanlaması ise bu hesaplama saatlerinden farklılık gösterebilecek. Borsa işlem hacimlerinin değerlendirilmesinde kendi ölçüm kriterlerinin esas alınacağını ve nihai takdir yetkisinin Binance’e ait olduğunu vurguladı.

Ayrıca wash trade, kendi kendine işlem veya piyasa manipülasyonu niteliği taşıyan faaliyetlerin geçersiz sayılacağı açıkça ifade edildi. Söz konusu FDUSD pariteleri, BNB ile ücret indirimi, geri ödeme veya benzeri promosyonlardan da yararlanabilecek. Standart taker ücretleri hakkında ayrıntılı bilgiye ise Binance’in güncel spot ve marjin ücret tablosu üzerinden ulaşılabilecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
