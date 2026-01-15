Binance’de 29 Ocak Sonrasına Dikkat: Ücretler Değişiyor

Kripto para borsası Binance, tüm kullanıcıları kapsayan “Sıfır İşlem Ücreti” kampanyasında önemli bir güncellemeye gideceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre değişiklikler 29 Ocak 2026 tarihinde TSİ 03.00’te yürürlüğe girecek ve belirli FDUSD paritelerinde işlem ücretlerini doğrudan etkileyecek. Güncelleme hem spot hem de marjin işlemleri kapsarken, VIP Programı hesaplamalarına da yeni kurallar getiriyor. Binance bu düzenlemeyi kullanıcılarına daha dengeli ve rekabetçi bir hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti.

FDUSD Paritelerinde Yeni Ücret Yapısı

29 Ocak 2026 itibarıyla BTC/FDUSD, ETH/FDUSD, BNB/FDUSD, SOL/FDUSD, XRP/FDUSD, DOGE/FDUSD ve LINK/FDUSD paritelerinde işlem yapan kullanıcılar için standart “taker” ücretleri uygulanmaya başlayacak. Daha önce sıfır ücret avantajı bulunan bu paritelerde yalnızca likidite sağlayan “maker” tarafı için sıfır ücret uygulaması korunacak. Böylece emir defterine likidite ekleyen kullanıcılar maliyet avantajını sürdürürken, piyasadan likidite alan işlemler standart ücretlendirmeye tabi olacak.

Düzenleme spot ve marjin piyasalarının tamamını kapsıyor. Binance, ilgili paritelerde gerçekleşen işlem hacimlerinin tüm kullanıcıların piyasa yapıcı ve VIP seviye hesaplamalarına dahil edileceğini de açıkladı. Böylece FDUSD paritelerinde yapılan işlemler kullanıcıların daha üst VIP seviyelerine ulaşmasında etkili olacak. Güncelleme, özellikle yüksek hacimli trader’lar açısından ücret ve hacim dengesini yeniden şekillendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

VIP Programı ve Hacim Hesaplamalarındaki Detaylar

Binance tarafından paylaşılan bilgilere göre spot ve marjin işlem hacimleri her gün TSİ 08.00 ile 12.00 arasında hesaplanacak. VIP seviye güncellemeleri ve ücret ayarlamalarının zamanlaması ise bu hesaplama saatlerinden farklılık gösterebilecek. Borsa işlem hacimlerinin değerlendirilmesinde kendi ölçüm kriterlerinin esas alınacağını ve nihai takdir yetkisinin Binance’e ait olduğunu vurguladı.

Ayrıca wash trade, kendi kendine işlem veya piyasa manipülasyonu niteliği taşıyan faaliyetlerin geçersiz sayılacağı açıkça ifade edildi. Söz konusu FDUSD pariteleri, BNB ile ücret indirimi, geri ödeme veya benzeri promosyonlardan da yararlanabilecek. Standart taker ücretleri hakkında ayrıntılı bilgiye ise Binance’in güncel spot ve marjin ücret tablosu üzerinden ulaşılabilecek.