Altcoin Piyasasında Dengeler Değişti: İlgi Artık Sadece O Coin’ler Üzerinde Yoğunlaşmış Durumda

2025 yılı kripto para piyasası açısından altcoin anlatılarının giderek kısaldığı ve risk iştahının daraldığı bir dönem olarak kayda geçti. Piyasa yapıcısı ve veri sağlayıcısı Wintermute tarafından yayımlanan son rapor altcoin rallilerinin süresinin sert biçimde gerilediğini ve yatırımcı davranışlarında belirgin bir yön değişimi yaşandığını ortaya koydu. Raporda makro belirsizliğin geri dönmesiyle birlikte yatırımcıların pozisyonlarını yeniden Bitcoin ve Ethereum gibi majör varlıklara kaydırdığı vurgulandı. Raporda ayrıca 2024’te aylar süren anlatıların 2025’te haftalarla sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

Altcoin Rallileri Neden Kısaldı?

Wintermute verilerine göre 2024 yılında ortalama bir altcoin anlatısı iki aydan uzun süre canlı kalırken, 2025’te bu süre yaklaşık 20 güne kadar geriledi. Özellikle yılın ilk yarısında memecoin’ler, süresiz vadeli işlem DEX’leri ve yeni işlem temaları kısa süreli ilgi toplasa da bu hareketlerin hiçbirinin piyasa geneline yayılan kalıcı bir ivme yaratamadığı görüldü. Denemeler sıklaştı ancak her dalga yeterli inanç oluşmadığı için hızla söndü.

Raporda bu zayıflamanın fikir eksikliğinden değil, piyasa katılımcılarının süreklilik sağlayamamasından kaynaklandığı ifade edildi. Likiditenin sınırlı kalması ve küresel makro koşullardaki dalgalanma yatırımcıların uzun soluklu risk almasını zorlaştırdı. Böylece altcoin işlemleri güçlü trendlerin parçası olmaktan çok kısa vadeli taktik hamlelere dönüştü.

Altcoin cephesindeki yorgunluk 10 Ekim’de yaşanan sert kaldıraç çözülmesiyle daha görünür hale geldi. Bu tarihten sonra birçok anlatı hızla terk edilirken, piyasada kalıcı bir yön arayışı öne çıktı. Rapor rallilerin tekrar tekrar test edilmesine rağmen güvenin inşa edilemediğini vurguladı.

Yatırımcı İlgisi Majör Altcoin’lere Nasıl Döndü?

Kurumsal yatırımcılar 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren pozisyonlarını istikrarlı biçimde majör altcoin’lerde tutmaya başladı. Bitcoin ve Ethereum, belirsizlik ortamında savunma niteliğinde bir çıpa işlevi gördü. Küçük ölçekli altcoin’ler ise sürdürülebilir yükselişler üretmekte zorlandı.

Bireysel yatırımcılar ilk etapta ikinci ve üçüncü çeyreklerde gecikmeli bir “altcoin sezonu” beklentisiyle yeniden altcoin’lere yöneldi. Ancak Ekim ayındaki dalgalanma bu iyimserliği hızla ortadan kaldırdı ve yıl sonuna doğru geniş çaplı bir geri dönüş yaşandı. Wintermute bu dönüşün artık geçici fırsat arayışından çok yapısal bir tercih niteliği taşıdığına işaret etti.

Memecoin piyasası da bu süreçten payını aldı. Yılın erken döneminde zirve yapan işlem hacimleri toparlanamadı ve likidite daha dar bir token grubunda yoğunlaştı. Faaliyet tamamen sona ermese de katılım alanı belirgin biçimde daraldı ve geniş ölçekli fırsatlar sınırlı kaldı.