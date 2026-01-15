Altcoin MANTRA’da Şok Karar: Kripto Para Devinden Devasa Küçülme Kararı

Gerçek dünya varlıklarına (RWA) odaklanan Layer 1 Blockchain‘i ve altcoin projesi MANTRA, zorlu piyasa koşullarının ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirketin kurucusu ve CEO’su John Patrick Mullin, X üzerinden yaptığı açıklamada şirket tarihinin en zor yılının geride kaldığını ve mali yapının sürdürülebilir hale getirilmesi için personel azaltımına gidileceğini duyurdu. Alınan karar aylar süren iç değerlendirmeler ve maliyetleri sınırlama girişimlerinin kısa vadeli piyasa gerçekleri karşısında yetersiz kalmasının ardından şekillendi. Kripto para piyasasındaki uzun soluklu durgunluk MANTRA coin’in operasyonel ölçeğini yeniden tanımlamasını zorunlu hale getirdi.

MANTRA’da Maliyet Yapısı Yeniden Kurgulandı

Açıklamaya göre işten çıkarmalar iş geliştirme, pazarlama, insan kaynakları ve destek ekipleri başta olmak üzere şirket genelinde birden fazla birimi kapsıyor. Mullin, ayrılıkların bireysel performansla ilişkili olmadığını vurgularken, etkilenen çalışanların MANTRA ekosisteminin inşasında önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Şirketin 2024 boyunca ve 2025’in ilk çeyreğine kadar agresif biçimde büyüdüğü, özellikle RWA tokenizasyon alanında hızlı ölçeklenme hedefiyle altyapı, ekosistem geliştirme ve pazara açılma yatırımlarını artırdığı belirtildi.

Ancak kripto para piyasasındaki uzun süreli aşağı yönlü seyir, artan rekabet ve Nisan 2025’te yaşanan “talihsiz ve adil olmayan” gelişmeler şirketin gider yapısını taşınamaz bir noktaya taşıdı. Yönetim mevcut mali tabloyu korumanın mümkün olmadığını değerlendirerek daha derin kesintilerin kaçınılmaz olduğu sonucuna vardı. Yeniden yapılanmanın temel amacı MANTRA’yı daha çevik bir organizasyon haline getirerek operasyonel disiplinin güçlendirilmesi olarak öne çıktı.

OM Coin Krizi ve Güven Arayışı

MANTRA’nın son dönemde karşılaştığı zorlukların merkezinde Nisan 2025’te yaşanan sert fiyat hareketi bulunuyor. Projenin ana ağ varlığı OM coin tek bir gün içinde yaklaşık yüzde 90 değer kaybederek geniş çaplı tasfiyelere ve yatırımcı paniğine yol açtı. Yaşanan çöküş proje etrafında içeriden işlem iddiaları ve yönetişim tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bu süreçte Mullin, ekibe ait 300 milyon adet OM coin’in yakılacağını açıklayarak güveni yeniden tesis etmeyi hedefledi. Nisan ayının sonlarında gerçekleştirilen yakım işlemiyle dolaşımdaki arz kalıcı olarak azaltıldı, staking oranları düşürüldü ve ekosistemin dengelenmesi amaçlandı. Yönetim alınan önlemler ve yeniden yapılanma süreciyle birlikte MANTRA’nın 2026’ya daha odaklı, daha sade ve daha dayanıklı bir yapıyla girmeyi planladığını aktarıyor.