Trilyonlarca Token Tutuyorlar! Dev Altcoin’deki En Zenginler Belli Oldu: Listede Yok Yok!

Etherscan, en çok Shiba Inu (SHIB) tutan cüzdan adresleri hakkında önemli veriler sağladı. Ethereum Blockchain’i üzerindeki etkileşimleri, blok bilgilerini, akıllı sözleşmeleri ve Ethereum tabanlı token’leri izlemek ve araştırmak için kullanılan bir çevrimiçi platform olan Etherscan, en zengin SHIB yatırımcılarının her birinin mevcut bakiyesini ortaya dökerken, yatırımcıların kimlikleri hakkında da bilgiler sağladı.

En Büyük 2 Shiba Inu Yatırımcısı

Etherscan’ın verilerine göre 0xdea… (Null) ile başlayan anonim cüzdan adresi şu anda en yüksek miktarda SHIB tutan cüzdan adresi. Bu noktada söz konusu cüzdan adresinin şimdiye kadar yakılan SHIB’lerin gönderildiği cüzdan adreslerinden birisi olduğunu belirtmek gerekiyor. Yakılacak SHIB’ler genellikle “Null” cüzdanına gönderilir ve bu token’ler bir daha ulaşılamayacak şekilde otomatik olarak kilit altıla alınırlar.

Etherscan’dan alınan veriler, yaklaşık 4.12 milyar dolar değerinde 410.36 trilyon adet SHIB‘in söz konusu cüzdan adresinde tutulduğunu gösteriyor. Bu rakam, dolaşımdaki SHIB arzının yaklaşık yüzde 41’ne karşılık geliyor.

Bir sonraki en zengin SHIB cüzdan adresi ise 0xf3B… ile başlayan anonim cüzdan adresi. Şu anda söz konusu cüzdan adresinde 437.19 milyon dolar değerinde 42.24 trilyon adet SHIB tutuluyor.

Kripto Para Borsaları Tuttukları SHIB Miktarı İle Öne Çıkıyor

Önde gelen kripto para borsası OKX, en büyük SHIB cüzdan adreslerini kontrol edenlerden biri. Kripto para borsası şu anda yedinci en büyük cüzdan adresinin sahibi. Kripto para borsasına ait cüzdan adresinde dolaşımdaki SHIB arzının yüzde 1,07’sine karşılık gelen 107.74 milyon dolar değerinde 10.72 trilyon adet SHIB bulunuyor.

Üçüncü ve dördüncü en büyük cüzdan adresinin sahibi ise Binance’a ait. Binance 28 etiketli cüzdan adresinde 40.72 trilyon adet SHIB tutulurken, Binance 8 etiketli ikinci bir cüzdan adresinde ise 31 trilyon adet SHIB tutuluyor. Ürettiği hacim ile en büyük kripto para borsası olan Binance, yayımladığı son Rezerv Kanıtı raporunda da büyük bir Shiba Inu rezervine sahip olduğunu doğrulamıştı.

Popüler ticaret platformu Robinhood da en büyük SHIB cüzdan adreslerinden ikisini kontrol ediyor. Ticaret platformunun bir cüzdan adresinde SHIB arzının yüzde 2’sine karşılık gelen toplam 20 trilyon adet SHIB (201 milyon dolar değerinde) tutuluyor. Robinhood 2 etiketli ikinci bir cüzdan adresinde ise dolaşımdaki SHIB arzının yüzde 0,64’üne karşılık gelen 6.4 trilyon adet SHIB tutuluyor.

Cüzdanların önemli bir yüzdesi anonim olsa da sürpriz olmayacak şekilde listede birçok kripto para borsası olduğu göze çarpıyor. Binance, OKX ve Robinhood dışında kimliği tespit edilebilen en büyük SHIB cüzdan adreslerinden bazılarının kontrolü Crypto.com, Coinspot, Gate.io, KuCoin, Kraken ve CoinDCX borsalarına ait.