Blockchain veri analiz platformu Santiment, attığı bir tweet’te büyük miktarda SHIB tutan cüzdan sahiplerinin özellikle de köpekbalığı ve yunusların SHIB biriktirdiğini aktardı. Santiment’e göre cüzdanında 10 milyon ile 100 milyar SHIB token tutan köpekbalığı ve yunuslar sekiz haftadan kısa bir süre içinde piyasa değeri 9 milyon doların üzerinde olan SHIB token biriktirdiklerini aktardı.

1.11 Trilyon SHIB Aldılar!

Santiment, 4 Haziran’dan bu yana 1.11 trilyon Shiba Inu token’ın cüzdanlarında 10 milyon ile 100 milyon token tutan köpekbalığı ve yunuslar tarafından satın alındığına atıfta bulunan bir görseli Twitter üzerinden paylaştı.

“Shiba Inu özellikle sıkıcı bir ticaret haftasının son saatlerinde sürpriz bir kazanan oldu. 10 milyon ile 100 milyar SHIB token tutan köpekbalığı ve yunus cüzdanları 8 haftadan kısa bir süre içerisinde 9 milyon dolar biriktirdi. Bu 14. sıradaki kripto varlığı için önemli bir miktar.”

Shiba Inu Tarafında Yaşanan Gelişmeler

Shiba Inu cuma günü şaşırtıcı bir yükseliş yaşayarak 0.00000845 seviyesine ulaştı. Gün kapanışına kadar devam eden yükseliş ile SHIB son 24 saatte %5,55 artışla 0.00000821 seviyesinden işlem gördü.

Shiba Inu ticaret hacmi yatırımcıların kar almak için piyasaya girmesiyle son 24 saatte %282 gibi muazzam bir artış gösterdi. Fiyat artışı nedeniyle köpek temalı Shiba Inu token kripto para birimi sıralamasında da yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre SHIB 4,84 milyar dolarlık mevcut piyasa değeriyle 14. en büyük kripto birimi oldu.

Santiment’e göre Shiba Inu’nun fiyat artışı büyük balina işlemlerinden kaynaklanmış olabilir. Santiment attığı bir tweet’te Shiba Inu’nun iki aylık birikimlerini sürdüren orta kademlerin yardımıyla hafta sonunda fiyat artışı gördüğünü kaydetti.

Tüm bu olumlu haberlerle birlikte Shiba Inu sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. SHIB, sosyal ve piyasaya faaliyetine dayalı LunarCrush Altranking listesinde zirveye yükseldi.