Fiyatından Bir Sıfırı Atan Altcoin Resmen Alev Aldı: 830x Arttı!

En popüler altcoin‘lerden biri olan Shiba Inu (SHIB), bugün yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Topluluğun SHIB yakım oranında muazzam bir artış görmeleriyle birlikte, tespit edilen bir balina işlemi toplulukta merakın artmasına neden oldu. Ayrıca, SHIB tokenomiklerinin bir dizi gelişmeye tanık olmasıyla birlikte, altcoin’in fiyatının da olağanüstü bir şekilde artışa geçtiği göze çarpıyor. Fiyatından bir sıfırı atan SHIB, yatırımcılar ve trader’lardan giderek daha fazla ilgi görüyor.

SHIB Yakım Oranı Hızla Artıyor

Son 24 saat içinde Shiba Inu‘nun yakım oranı yüzde 82 bin 896’ya fırlayarak (yaklaşık 830 kat) toplulukta yükseliş eğiliminin yeniden artmasına neden oldu. Sadece bu yazının hazırlandığı kısa süre içinde 23 milyon adet SHIB yakıldı. Güncel verilerle ilk arzından yakılan SHIB adeti 410.67 trilyon adete ulaşmış durumda.

Shiba Inu ile ilgili asıl ilgi çekici olan şey ise zincir içi veri sağlayan bir platform olan Whale Alert‘in kısa süre önce yakımın arttığı sırada büyük bir balina işlemini ortaya çıkarması oldu. Whale Alert, 0xda2… ile başlayan anonim bir cüzdan adresinden 0x824… ile başlayan başka bir anonim cüzdan adresine 4.23 trilyon adet SHIB aktarıldığını bildirdi. Aktarılan SHIB’ler güncel fiyatlarla 42.21 milyon dolara karşılık geliyor.

Yakım oranındaki büyük yükselişin ortasındaki devasa balina işlemleri, SHIB için muazzam bir yükseliş beklentisinin tetiklenmiş olduğu yönünde yorumlara neden oldu.

Shiba Inu’nun Fiyat Rallisi Devam Ediyor

Kendini bir Dogecoin (DOGE) katili olarak gösteren Shiba Inu’nun fiyatı son 24 saatte yüzde 2’nin üzerinde artışla 0,00001022 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı son 1 ayda yüzde 20’nin üzerinde arttı ve piyasa gözlemcileri ağdaki aktivitenin gün geçtikçe artıyor olduğuna işaret ederek fiyattaki artışın çok daha güçlü hale gelmesini bekliyor.

Öte yandan mevcut ralli ile SHIB’in fiyatından bir sıfır silindi. Popüler altcoin‘in fiyatı son haftalarda durağan bir seyir izlemiş olsa da mevcut görünüm fiyat tarafında kısa vadede çok daha büyük hamlelerin gelebileceğinin sinyallerini veriyor.