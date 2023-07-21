Shibarium Layer-2 ölçeklendirme çözümünün çok yakında piyasaya sürüleceği beklentisi devam ediyor. Önde gelen bir Blockchain altyapı sağlayıcısı ve Shibarium’un kilit ortağı olan NOWNodes ana ağ lansmanının çok yakında olduğu ipucunu verdi. Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan resmi lansman için beklenti oldukça yüksek.

SHIBARIUM’UN YOL HARİTASI

Şu anda yayınlanan yol haritasının 3. aşamasında olan Shibarium ekibi, platform üzerine inşa edilecek projeleri ana ağa çekmek için çok çaba sarfediyor. Yol haritasının son kısmında ise NOWNodes tarafından büyük bir titizlikle yönetilen test aşaması yer alıyor.

Büyük bir anlaşma sağlamak isteyen NOWNodes ekibi anlaşma imzalandıktan sonra Shibarium ağı ilk node (düğüm) sağlayıcıları arasında yer almaya hazır olduğunu belirtti. NOWNodes Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre şartlar sağlanır sağlanmaz Shibarium RPC Node’larının entegresi için ilk resmi ortaklık kamu oyuyla paylaşılacak.

Shibarium Layer-2: Yenilikçi Ölçeklendirme Çözümü

Adını Shiba Inu’nun yerel kripto para biriminden alan Shibarium, Shiba Inu ağının ölçeklenebilirliğini ve işlem verimliliğini arttırmak için tasarlandı. Shibarium gibi Layer-2 çözümlerinin temelinde SHIB gibi Ethereum blok zincirine inşa edilen kripto para birimi işlemlerinin ana ağ bloklarını boşaltmak için tasarlanmıştır. Bu sayede işlem hızı artar ve ödenen gas ücreti ciddi oranda azalır.

Yaklaşan Shibarium Lansmanı Piyasa Beklentilerini Ateşliyor

Ağustos ayında olması beklenen Shibarium’un resmi lansmanı yaklaşırken, piyasanın tepkisi önemli. Yatırımcılar Shiba Inu ekosisteminin yerel token’ı olan SHIB’i ve son haftalarda bu ekosistemde yer alan BONE, LEASH, WOOF ve PAW gibi ilgili token’ları biriktiriyor.

Onaylanmış bir lansman tarihi olmamasına rağmen Shibarium’u çevreleyen beklenti kripto topluluğu genelinde hissediliyor. Shibarium Layer-2 ölçeklendirme çözümü hayata geçmeye daha da yaklaştıkça bu yeni gelişmelerin Shiba Inu ve ekosistemde yer alan token’ların büyüme yörüngesini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.