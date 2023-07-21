Shibarium Lansmanı: Shiba Coin Sıfırlarını Silmeye Hazırlanıyor mu?

Özet

  • Shibarium, SHIB sıfırlarını silmeye hazırlanıyor. Yeni Layer-2 çözümü ölçeklenebilirlik ve verimlilik için tasarlandı.
  • NOWNodes, Shibarium'un ana ağ lansmanının yakın olduğunu açıkladı. SHIB tabanlı Layer-2 çözümü büyük bir anlaşma için hazır.
  • Shibarium, Shiba Inu ağının ölçeklenebilirliğini arttırmayı hedefliyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
11:18
21 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Shibarium Layer-2 ölçeklendirme çözümünün çok yakında piyasaya sürüleceği beklentisi devam ediyor. Önde gelen bir Blockchain altyapı sağlayıcısı ve Shibarium’un kilit ortağı olan NOWNodes ana ağ lansmanının çok yakında olduğu ipucunu verdi. Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan resmi lansman için beklenti oldukça yüksek.

SHIBARIUM’UN YOL HARİTASI

Şu anda yayınlanan yol haritasının 3. aşamasında olan Shibarium ekibi, platform üzerine inşa edilecek projeleri ana ağa çekmek için çok çaba sarfediyor. Yol haritasının son kısmında ise NOWNodes tarafından büyük bir titizlikle yönetilen test aşaması yer alıyor.

Büyük bir anlaşma sağlamak isteyen NOWNodes ekibi anlaşma imzalandıktan sonra Shibarium ağı ilk node (düğüm) sağlayıcıları arasında yer almaya hazır olduğunu belirtti. NOWNodes Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre şartlar sağlanır sağlanmaz Shibarium RPC Node’larının entegresi için ilk resmi ortaklık kamu oyuyla paylaşılacak.

Shibarium Layer-2: Yenilikçi Ölçeklendirme Çözümü

Adını Shiba Inu’nun yerel kripto para biriminden alan Shibarium, Shiba Inu ağının ölçeklenebilirliğini ve işlem verimliliğini arttırmak için tasarlandı. Shibarium gibi Layer-2 çözümlerinin temelinde SHIB gibi Ethereum blok zincirine inşa edilen kripto para birimi işlemlerinin ana ağ bloklarını boşaltmak için tasarlanmıştır. Bu sayede işlem hızı artar ve ödenen gas ücreti ciddi oranda azalır.

Yaklaşan Shibarium Lansmanı Piyasa Beklentilerini Ateşliyor

Ağustos ayında olması beklenen Shibarium’un resmi lansmanı yaklaşırken, piyasanın tepkisi önemli. Yatırımcılar Shiba Inu ekosisteminin yerel token’ı olan SHIB’i ve son haftalarda bu ekosistemde yer alan BONE, LEASH, WOOF ve PAW gibi ilgili token’ları biriktiriyor.

Onaylanmış bir lansman tarihi olmamasına rağmen Shibarium’u çevreleyen beklenti kripto topluluğu genelinde hissediliyor. Shibarium Layer-2 ölçeklendirme çözümü hayata geçmeye daha da yaklaştıkça bu yeni gelişmelerin Shiba Inu ve ekosistemde yer alan token’ların büyüme yörüngesini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
15 Temmuz Kırılmasına Dikkat! Shiba Coin’i Önümüzdeki Günlerde Neler Bekliyor?
15 Temmuz Kırılmasına Dikkat! Shiba Coin’i Önümüzdeki Günlerde Neler Bekliyor?
SHIB Balina Transferleri Yüzde 25 Arttı! Yükseliş Başlayacak Mı?
SHIB Balina Transferleri Yüzde 25 Arttı! Yükseliş Başlayacak Mı?
Değer Kaybına Hız Kesmeden Devam Ediyor: Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir!
Değer Kaybına Hız Kesmeden Devam Ediyor: Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir!
Kripto İstihbarat Şirketi Arkham Paylaştı! Dev Altcoin’de Akıllara Durgunluk Veren 5.2 Trilyonluk İşlem Serisi!
Kripto İstihbarat Şirketi Arkham Paylaştı! Dev Altcoin’de Akıllara Durgunluk Veren 5.2 Trilyonluk İşlem Serisi!
Shiba Inu’da (SHIB) Devasa Hareketlilik! Meme Token’da Göç Başladı!
Shiba Inu’da (SHIB) Devasa Hareketlilik! Meme Token’da Göç Başladı!
157 Gündür Hareket Etmiyordu! Dev Balina Popüler Altcoin’den Trilyonlarcasını Taşımak İçin Harekete Geçti!
157 Gündür Hareket Etmiyordu! Dev Balina Popüler Altcoin’den Trilyonlarcasını Taşımak İçin Harekete Geçti!
Popüler Altcoin Yeniden Yatırımcı Radarında! 2 Analiz Şirketinden “Yükseliş Kaçınılmaz” Raporu
Popüler Altcoin Yeniden Yatırımcı Radarında! 2 Analiz Şirketinden “Yükseliş Kaçınılmaz” Raporu
Shiba Inu (SHIB) İçin Heyecan Verici Haber: SHIB İçin Geliyor!
Shiba Inu (SHIB) İçin Heyecan Verici Haber: SHIB İçin Geliyor!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023