Altcoin’lere Yön Veren Bitcoin ve Ethereum İçin Uyarı Geldi! O Seviyelere Dikkat!

Kripto para analisti ve trader’ı Justin Bennett, yukarı yönlü bir hareketin ardından Bitcoin‘de (BTC) yükseliş trendinin tersine dönebileceği konusunda uyardı. Analist aynı zamanda altcoin kralı Ethereum (ETH) için de hedef vererek fiyatın o hedef seviyeye ulaştığı andan itibaren dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Bitcoin’de 46 Bin İle 48 Bin Dolar Aralığını Bekliyor

Kripto para analisti Bennett, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından Bitcoin‘in düşüşe geçmeden önce yükselmesini beklediğini söyledi. Analist, Bitcoin’in şu anda günlük grafikte büyük bir yükselen kanal içinde işlem gördüğünü ve formasyonun yatay direncinin 48 bin dolar civarında olduğunu gösteren bir grafik paylaşarak şu notu düştü:

Bu bacakta nihai hedef olarak hala 46 bin ile 48 bin dolar aralığını bekliyor. Oradan bir düzeltmenin gelmesini ve 30 bin dolar civarına varan bir geri çekilme olacağını düşünüyorum.

Bennett’in paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in yukarı yönlü hedef seviyesine ulaşmasının ardından 38 bin doların altına düşmesini beklediği görülüyor. Kripto kralı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,33 artışla 43 bin 854 dolardan işlem görüyor. BTC‘nin analistin beklediği tehlike bölgesine girebilmesi için güncel fiyatlarla en az 2 bin 200 dolarlık bir artış yapması gerekiyor.

Ethereum’da 2 Bin 500 Dolara İşaret Etti

Bitcoin’in ardından Ethereum‘a (ETH) bakan Bennett, piyasa değerine göre en büyük altcoin’in haftalık zaman dilimi grafiğinde yükselen üçgen formasyonundan çıktıktan sonra daha güçlü, fiyatı daha ileriye taşıyacak bir ralliye hazır göründüğünü söyledi. Analist yaptığı yorumda “EETH 2 bin 500 dolar istiyor gibi görünüyor. En büyük altcoin‘de 2 bin 100 dolar mutlaka korunması gereken bir destek seviyesi” dedi.

Ethereum’un fiyatının 2 bin 500 dolar hedefine ulaşması halinde sonrasında ne olacağı konusunda ise “2 bin 500 dolardan iyi bir düzeltme alacağımızı düşünüyorum. Belki bu bir long süpürme hareketi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Altcoin kralı ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,09 artışla 2 bin 362 dolardan, analistin işaret ettiği 2 bin 500 dolara oldukça yakın bir noktada bulunuyor.