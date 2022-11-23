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Şok Edici! Bu Altcoinden 1 Günde 1 Milyar Dolarlık Topladılar!

Çok kısa sürede milyar dolarlık alım yaptılar. Kripto paralarda artık düşüş bitti mi? Son veri şaşırtıcıydı.
16:05
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları piyasaların daha fazla düşeceğinden endişelense de birileri artık aşırı satışların bittiğini düşünüyor. Üstelik bu grubun büyük bölümünü önceki ayı piyasalarını tecrübe eden deneyimli yatırımcılar oluşturuyor. Peki sadece 1 günde 1 milyar dolar değerinde hangi altcoinden topladılar? Yatırımcıları rahatlatan veriler.

Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

Kripto analiz firması Santiment’e göre, en büyük Ethereum (ETH) balina adresleri hızlı bir şekilde Ether topluyor. Firma, 10,9 milyon ila 1,09 milyar dolar değerinde Ethereum tutan balina adreslerinin sadece bir gün içinde 1,03 milyar dolar değerinde ETH topladığını söyledi. Bu şok edici çünkü kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı halen piyasalarda daha fazla düşüş bekliyor. Hatta %80 zararı göze alıp nakde geçen ve Bitcoin 11.000 dolar seviyelerine düştüğünde çantasını doldurmayı hedefleyen yatırımcılar var.

Santiment’e göre bu faaliyet, geçtiğimiz yıl en büyük balina grubunun tek günde yaptığı en büyük hareketle yarışabilir. ETH bu yazının yazıldığı sırada 1.163 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre ikinci sıradaki kripto varlığı son 24 saat içinde %5’ten fazla artış gösterdi.

Kripto Yatırımcıları Korktu

Santiment ayrıca Bitcoin’in hafta başında yaşadığı fiyat düşüşünün birçok yatırımcının sektörden çıkmasına neden olduğunu belirtiyor. Bitcoin pazartesi günü hafif bir toparlanma yaşamadan önce 15.500 dolarlı seviyelere düştü. Piyasa değerine göre kral kripto para yazı hazırlandığı sırada 16.500 doların üzerinde bulunuyordu. Santiment şunları yazdı;

Bitcoin, Kasım 2019’dan bu yana kârdayken yapılan en düşük işlem seviyesini görüyor. Sıçramalar tipik olarak bu metrik ciddi ölçüde negatif olduğunda meydana gelir.”

Santiment, Bitcoin’in adres faaliyetlerinin de hafta sonu son altı ayın en yüksek seviyesine çıktığını söylüyor. Analiz firmasına göre, merkezi olmayan oracle ağı Chainlink (LINK) de aktif adreslerde bir artış gördü. LINK ise yazı hazırlandığı sırada 6,46 dolardan alıcı buluyor ve son 24 saatte %8’e yakın artış yaşadı.

Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 820 milyar doların üzerine çıktı. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise 38,4 seviyesinde bulunuyor. Akşam açıklanacak FOMC tutanakları heyecanla bekleniyor ve Genesis’in 500 milyon dolarlık krediyi bulup bulamayacağı merak konusu. Eğer DCG en büyük şirketlerinden biri olan Genesis’i kurtarabilirse bu durum kripto paraları olumlu etkileyebilir.

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