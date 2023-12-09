EOS

Uyuyan Dev Uyandı! Altcoin’de Büyük Hareketlilik: 1 Milyonun Üzerine Çıktı!

Özet

  • EOS ağındaki işlem sayısı güncel verilere göre bugün aniden 1 milyonun üzerine çıktı.
  • Bu gelişme, EOS coin'in fiyatında da yüzde 10'un üzerinde bir artışa yol açtı.
  • Altcoin, şu anda son 24 saatte yüzde 7,48 artışla 0,8359 dolardan işlem görüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Güncel verilerle 66’ncı en büyük altcoin olan EOS ile aynı adı taşıyan EOS ağı büyük bir hareketlilikle karşı karşıya. Bitquery’in verilerine göre EOS ağındaki işlem sayısı bugün aniden 1 milyonun üzerine çıktı. Ağdaki işlem sayısının artmasıyla birlikte altcoin’in fiyatı da arttı.

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EOS Ağındaki İşlem Sayısı 1 Milyonun Üzerine Çıktıİşlem Sayısının Artmasıyla EOS Coin’in Fiyatı da Arttı

EOS Ağındaki İşlem Sayısı 1 Milyonun Üzerine Çıktı

2020’de başlayan boğaya ayak uyduramayıp yerine sayan ve 2021’de rekor tazeleyen altcoin’ler arasında yer bulamayan EOS’un ağında büyük bir hareketlilik söz konusu. Bitquery‘in sağladığı verilere göre ağdaki işlem sayısı bugün aniden 1 milyonun üzerine çıktı. Bu ani artıştan önce ağdaki işlem sayısı günlük ortalama 7 bin 500 seviyelerindeydi.

EOS ağı en son 5’nci yılının kutlandığı 6 Aralık’ta önemli bir dönüm noktasına ulaşmasıyla gündeme gelmişti. EOS, o tarihte sıfır ağ kesintisi ile 2 bin gün kilometre taşına ulaşarak önemli bir başarı elde etmişti.

İşlem Sayısının Artmasıyla EOS Coin’in Fiyatı da Arttı

Ağ aktivitesinin artması sonrası ağı ile aynı adı taşıyan EOS coin‘in fiyatı da artışa geçti. Piyasa değeri ile 66’ncı en büyük altcoin olan EOS, son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde artışla 0,85 dolara kadar çıktı. O zamandan bu yana kazançlarının bir kısmını geri veren EOS, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 7,48 artışla 0,8359 dolardan işlem görüyor.

Dahası veriler işlem sayısı ve fiyattaki artışla birlikte altcoin‘in işlem hacminin de büyük oranda arttığını gösteriyor. Güncel verilerle EOS’un işlem hacmi son 24 saatte yüzde 40,44 artışla 174.74 milyon dolara çıktı.

29 Nisan 2018 tarihinde 22,89 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşan EOS, o zamandan bu yana rekor tazelemeden yoluna devam ediyor. Mevcut fiyatlarla altcoin, 6 yıl önce ulaştığı ATH seviyesinin yüzde 96,35 altında fiyatlanıyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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