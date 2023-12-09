ALTCOIN

LUNC, CHZ, PEPE Bu Listede Yok! Yatırımcıların Gözü 0.1 Doların Altındaki 3 Altcoin’in Üzerinde!

Özet

  • VeChain (VET) 900.000 yatırımcıya ulaşarak popülerliğini arttırdı.
  • Hedera (HBAR), Kia, Hyundai ve Birleşmiş Milletler ile yapılan ortaklıklarıyla dikkat çekiyor.
  • Shiba Inu (SHIB), 0,00001 doları aşarak güçlü performans gösterdi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Haftanın son günlerine gelinirken bazı kripto paraların hareketlendiği görülüyor. Bazı altcoin’ler ise yatırımcılar adına hala yatırıma uygun olabilecekleri yönünde ilgi görüyorlar. Bu bilgilere dayanarak önümüzdeki hafta için, özellikle de token fiyatı 0,10 doların altında bulunan 3 farklı altcoin’in incelemesi yapıldı. Bu 3 altcoin yatırımcılara fırsatlar sunabilme potansiyelini barındırıyor.

Alt Başlıklar
VeChain (VET)Hedera (HBAR)Shiba Inu (SHIB)

VeChain (VET)

VeChain (VET), 0,10 doların altında fiyatlanmış ve yatırımcılar tarafından dikkat çeken ilk altcoin olarak karşımıza çıkıyor. Proje, VeChain ağı genelinde akıllı sözleşmelerin yapılmasını kolaylaştırmak için kendi yerel token’ı olan VET’i kullanıyor. Bu kullanımın yanı sıra çevre ve iklim değişikliği gibi konulardaki girişimlerde aktif biçimde de rol oynuyor.

VeChain Stats tarafından sağlanan 8 Aralık tarihli veriye göre, VET sahiplerinin sayısında ciddi bir artış oldu ve önemli bir kilometre taşı olan 900.000 sayısına ulaştı. Bu durum kripto varlığın artan popülaritesi ve güveninde önemli bir artış olduğunu yansıtıyor.

VeChain tarafından sağlanan 8 Aralık tarihli veriler göz önünde bulundurulduğunda, son 24 saat içinde fiyat %5,78 oranında arttı ve haftalık grafik özelinde ise %15,27 gibi dikkat çekici bir oranda yatırımcısına kazanç sağladı. Daha da önemlisi geçtiğimiz ay özelinde de BTC’nin yükselişine eşlik etmiş ve %17,20’lik kazanımlar elde etmişti. Yazım saati itibariyle 0,0262 dolar fiyatla işlem görüyordu.

Hedera (HBAR)

Geçtiğimiz dönemde otomotiv devleri Kia ve Hyundai ile yaptığı ortaklıklarla adından söz ettiren Hedera (HBAR), küresel çapta kripto yatırımcıları için dikkat çekici bir hal aldı ve yatırımcıların karşısına potansiyel bir fırsat olarak çıkıyor.

HBAR ortaklıklarını bununla sınırlandırmadı. Bir büyük ortaklığı da Birleşmiş Milletler ile gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 4 Aralık’ta Hedera Hashgraph, Envision Blockchain ve Swirlds Labs’ın katılımıyla iklim değişikliğini ele almak adına duyuruldu.

Yazım saati itibariyle HBAR, son 24 saatte %3,40’lık yükseliş gerçekleştirdi ve 0,0697 dolar fiyat seviyesinde işlem görüyor. Son 7 günlük süreçte %15,27’lik fiyat artışı yaşanırken 30 günlük süreçte ise %17,20’lik artış yaşandığı görüldü.

Shiba Inu (SHIB)

Üçüncü ve son kripto para ise SHIB oldu. Bu haftanın güçlü performans gösteren altcoin’lerden birisi olan Shiba Inu (SHIB), son dönemde psikolojik bir eşik olan 0,00001 dolar seviyesini aştı ve kayda değer ilerleyişini sürdürüyor.

SHIB kısa süre önce 0,00000800 dolar direnç seviyesini aştı ve ilerleyen süreçte daha da çok yükselebileceğinin sinyallerini yatırımcılara verdi. Analist Jake Wujastyk tarafından ortaya koyulan bu gelişme, 2022 Terra (LUNA) çöküşünün ardından yaşanan sürece karşı önemli bir yer tutuyor. Analize göre LUNA çöküşünden bu yana devam eden düşüş eğiliminin sona erdiği görülüyor.

Analize göre, SHIB’in günlük fiyat grafiğinde %4,50’lik bir artış yaşadığı ortaya çıkarken, haftalık bazda %21,05’lik önemli bir kazancı olduğu grafiklere yansıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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