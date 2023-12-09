SHIB 0,01 Dolar Olacak Mı? SHIB Yakımlarında Tarihi Dönüm Noktası! Shiba Inu Yorumları Shytoshi Kusama’dan Geldi!

Shiba Inu cephesinde ismi en çok geçen kişi olan baş geliştiricisi Shytoshi Kusama Cumartesi günü bir açıklama yaptı. Shiba Inu (SHIB) hem de Bone ShibaSwap’in (BONE) Shibarium destekli bir biçimde yakılacağına dair artan dedikodulara X’te (Twitter) yanıt verdi. Shiba Inu ekibi geçtiğimiz günlerde, Shibarium da bulunan ve SHIB yakımı için biriken BONE token’larının yakımın gerçekleştirdi. İlk yakımda ise 75.000 dolarlık SHIB token’ı yaktı.

Shiba Inu (SHIB) Yorumları ve Yakımı

Shiba Inu’nun Layer-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium ilk önemli hard fork’u başarılı bir biçimde gerçekleşti. Gerçekleşen hard fork sonrası yeni gelişmeye bağlı olarak birden fazla kripto token yakma modeli de ortaya çıkıyor.

Shytoshi Kusama, bir topluluk üyesinin merak üzerine paylaştığı X göndersine yanıt verdi. Topluluk üyesi, geliştirme ekibinin hard fork sonrası SHIB ve BONE token’larının yakılıp yakmayacağına ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Shytoshi Kusama ise yalnızca SHIB token’larının yakılacağını doğruladı ve şunu söyledi:

“Hayır. Shib’i yak. Nokta.”

Shibarium’da SHIB yakımı için BONE birikimi devam ediyor. Biriken token’lar yazım saati itibariyle 1,2 milyon doların üzerinde değerle 1,35 milyon BONE’a ulaştı. Topluluk, Shiba Inu ekosistem token’larının fiyatlarını yukarıya taşıyacağı düşünülen dolaşımdaki token arzını azaltmak konusunda büyük bir SHIB yakımlarıın bekliyor.

4 Aralık tarihinde SHIB ekibi, Shibarium yakımının bir parçası olarak 75.000 dolar değerinde 8,24 milyar SHIB token’ı ortadan kaldırdı. Aynı zamanda, geliştirici Kaal Dhairya tarafından yapılan açıklamaya göre, ekip yeni bir yakım mekanizması üzerinde çalışıyor ve mekanizma aracılığıyla yakım kapasitesinin artırılması planlanıyor.

SHIB Fiyatı Yükselecek Mi?

Shiba Inu yakım mekanizması tarafından trilyonlarca token yakılması ve SHIB fiyatının 0,01 dolara ulaşması hedefleniyor. SHIB, BONE, LEASE bu hafta büyük yakımların ve yeni gelişmelerin ortasında çift haneli kazançlara ev sahipliği yaptı.

SHIB fiyatı son 24 saat içerisinde %2 oranında arttı ve fiyat yazım saati itibariyle 0,00001027 dolardan işlem görüyor. 24 saat içerisinde memecoin’in sahip olduğu en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,0000099 dolar ve 0,0000104 dolar oldu. SHIB ekibi tarafından yalnızca SHIB token’larının yakılacağının belirtilmesinin ardından BONE ve LEASH token’larının fiyatları düştü ve sırasıyla 0,89 dolar ve 348 dolardan işlem görüyorlar.