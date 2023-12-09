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Ünlü Piyasa Yapıcı Altcoin Alımlarına Devam Ediyor! İşte O Kripto Para

Özet

  • Ünlü piyasa yapıcı DWF Labs bugün bir altcoin alımı yaptı.
  • Piyasa yapıcının aldığı kripto para Axelar (AXL).
  • Axelar geçtiğimiz günlerde kripto para borsası Upbit’te listelenmişti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin’lerin yeşillendiği günler yaşıyoruz. Artık kripto para piyasasında her bir gelişmenin ayrı bir önemi var. Çünkü bu aşamadan sonra yeni gelişen bir süreç kripto para birimlerinin fiyatına direk etki edecek. Bu durum ister istemez yatırımcıların da dikkatini çekecek. Yatırımcılar fiyata etki edecek her gelişmeye göre tavır aldıkları için bugünün önemli bir gelişmesi DWF Labs’ten geldi.

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DWF Labs, Ethereum Ağında 2,5 Milyon AXL Token Satın AldıAxelar Upbit Borsasına Girdi

DWF Labs, Ethereum Ağında 2,5 Milyon AXL Token Satın Aldı

Kripto para dünyasında ünlü bir piyasa yapıcı olan DWF Labs, stratejik bir hamle yaptı. Buna göre kısa süre önce Ethereum Ağında 1 milyon 980 bin dolar değerinde 2 milyon 500 bin AXL token satın aldı.

Sadece 18 saat önce gerçekleşen bu önemli işlem, Axelar’ın kripto para dünyasındaki potansiyeline yönelik artan ilginin altını çiziyor. Kripto para birimine yönelik bu ilgi fiyatın da artması için bir neden oluşturuyor. Yazıyı yazarken AXL fiyatı yaklaşık olarak 0,80 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Axelar Upbit Borsasına Girdi

Geçtiğimiz günler yer verdiğimiz üzere Axelar için bir başka dönüm noktası olan bir gelişme olmuştu. Buna göre Güney Kore borsası Upbit, 7 Aralık’ta AXL’i BTC piyasasında resmen listelemişti. Bu hamle Axelar‘ın görünürlüğünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda onu artan likidite ve ticaret fırsatları için konumlandırıyor.

Upbit gibi önde gelen bir borsadaki bu stratejik listeleme, Axelar’ın piyasadaki varlığını yükseltmeye ve daha geniş bir kripto para tutkunu ve yatırımcı kitlesini çekmeye hazırlanıyor. Merkezi olmayan finans (DeFi) alanı gelişmeye devam ederken, Axelar’ın Upbit’in BTC piyasasına dahil edilmesi, Blockchain ekosistemindeki değerinin ve faydasının giderek daha fazla kabul gördüğüne işaret ediyor.

Sonuç olarak baktığımızda DWF Labs’in altcoin AXL alımı kripto para piyasasında önemli oyuncuların varlığını göstermesi açısından dikkate değer. Diğer taraftan hamle projenin geleceğine yönelik olarak beklentinin büyük olduğuna işaret ederken altcoin’in gelişmesi açısından da son derece önemli.

Kripto para piyasasında boğa sezonunun başlangıcını yaşadığımız şu günlerde gelen altcoin alımı haberlerine göre pozisyon almak bazen yatırımcının tercih ettiği bir durum. Bu noktada altcoin’i portföyüne katan DWF Labs’in hamlesini bir yere not etmekte fayda var.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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