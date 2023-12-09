Ünlü Analist 2600 Dolar Dedi ve Ekledi: Bir Gecede Gerçekleşebilir! Ethereum (ETH) Fiyatında Yükselişin Ayak Sesleri!

Ünlü Kripto para analisti Credibull geçmişte yaptığı Ethereum analizini bir kez daha ortaya koydu. Daha önce Bitcoin‘in 43.000 dolar seviyesinden 44.000 dolara yükseleceği yönünde analizinde haklı çıkan analist, şimdi de ETH için olumlu bir yorumda bulundu. Credibull’un içerisinde bulunduğu psikoloji daha geniş ETH ekosisteminde potansiyel bir yükselişe işaret ederken Ethereum’u çevreleyen iyimserliği de yansıtıyor.

Credibull’a Göre Ethereum Geleceği

Credibull, 2600 dolar seviyesinin üzerine hareketi tetikleyebilecek potansiyel bir ETH rallisini işaret ederken bunun bir gecede gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Ayrıca Ethereum’un yükselişinin uzun süreceğini ve hali hazırda pozisyon aldığını da sözlerine ekledi.

Bugün bir X gönderisi paylaşan analist, Bitcoin rallisinin Ethereum’unkiyle aynı döneme denk gelmesi hakkında yorum yaptı. Bu doğrultuda ETH’nin BTC’yi takip edeceğini belirtti. Analiste göre, Bitcoin fiyatı önümüzdeki hafta 50.000 doların üzerine çıkacak ve Ethereum fiyatı da bunu takip edecek.

Dikkat çeken bir başka analist, Altcoin Daily kripto kanalının sesi Aaron Arnold, BlackRock’ın olası bir biçimde spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması durumunda Ethereum fiyatında önemli bir yükselişin yaşanabileceğini belirtiyor.

Arnold, olası bir biçimde ETF’nin onaylanması durumunda talepte önemli bir artışın yaşanabileceğini ve ardından da Ethereum’un fiyatını yeni zirvelere yükselebileceğini belirtti. Arnold’ın tarihsel fiyat hareketi incelemesine göre, Ethereum’un bir önceki yükseliş döngüsündeki performansını tekrarlaması durumunda, fiyatların 4.200 dolara kadar ilerleyebileceği düşünülüyor. En kötü senaryoda bile fiyatın 2.800 dolar seviyesine yükselmesi beklentisi bulunuyor.

Ethereum Açık Faizi 8 Milyar Dolar Arttı

8 Aralık tarihinde Ethereum’un açık faizi 8 milyar doların üzerine çıktı ve yükseliş piyasasını destekledi. Coinglass tarafından sağlanan verilere göre, 2022’nin Haizran ayından bu yana vadeli işlemler veya opsiyon piyasasına giren-çıkan para akışını takip ederek açık faizde (OI) sürekli bir artış olduğu ortaya çıktı.

Yazım saati itibariyle, Ethereum’un (ETH) fiyatı %0,86’lık düşüşle 2,350.44 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve son 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar dolar oldu. Son 24 saatte yaşanan küçük çaplı düşüşe rağmen son 7 günde %12,08’lik bir fiyat artışı yaşandığı da grafiklere yansıdı. ETH fiyatı 2023 yılının başından bu yana ise %96 oranında artış gösterdi ki bu durum aslında Bitcoin (BTC) kadar iyi performans gösteremediğini ortaya koyuyor.

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