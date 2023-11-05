  Yüzde 80 Arttı ve Bu Kripto Parada Ralliyle Fiyat Katlanmaya Devam Edebilir

Bitcoin fiyatının güçlü duruşu yeni zirvelere de yol açtı. Popüler DeFi altcoin yüzde 80’den fazla arttı. Yatırımcılar altcoinlerde devasa ralliler görmeye Ekim sonunda başladı. Mina ve daha birçok kripto para yüzde 100’e yakın ralliler yaşadı. Şimdi Bitcoin fiyatı 35.000 doları korumaya çalışırken yatırımcıların cesareti daha da artıyor.

SushiSwap (SUSHI) Neden Yükseliyor?

SushiSwap fiyatı hızla arttı ve 1 doları aştı. Mevcut yükseliş döngüsünde ön plana çıkan altcoinlerden biri de DeFi devi SUSHI Coin oldu. Bitcoin 34.000 doların üzerinde tutundukça BTCD bir miktar gevşedi ve sermaye altcoinlere girmeye başladı. Zayıflayan emir defteri likiditeleri ve düşen hacimlerle birlikte altcoinlerde devasa ralliler artık çok daha kolay biçimde yaşanabiliyor.

Hacimler halen zayıf kaldığı için altcoinlerdeki sürpriz rallilerin devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Göreceli Güç Endeksi (RSI) yakın gelecekte bir fiyat düzeltmesi potansiyeli olduğunu gösterdi. Aşırı alım seviyesine sıçrayan RSI genelde ufak düzeltmelere yol açar ve fiyat bir süre de yatay seyrettikten sonra yeniden ralliye devam eder.

Coinglass’taki fonlama oranı incelendiğinde, türev piyasa işlemcilerinin de fiyatlar üzerinde olumlu bir görünüm sergilediği görülmektedir. SushiSwap fonlama oranı son birkaç ayın en yüksek seviyesine çıkarak %0,2 civarına ulaştı.

SUSHI Coin Grafik Yorum

1,2 ve 3 Kasım tarihlerinde fiyat peş peşe 1,3 dolar direncini test etti. Üçüncü testin ardından 1,02 dolarlık destek bölgesine geri dönüş oldu. Şimdi dinlenen boğalar eğer BTC fiyatındaki ciddi bir negatiflik olmazsa kritik eşiği aşmak için yeni deneme yapabilir. Ancak günlük grafikte destek altı kapanışlar rallinin sona erdiğini ve 0,8 dolara kadar düşüş olabileceğini söyleyecek. Bunun da altında kapanışlar 0,64 dolarda başlayan yükselişin sona ermesini sağlayabilir.

Haftalık grafikte 1,1 dolar seviyesinin önemi büyük bu seviye sağlama alınırsa 1,52 dolar zirvesi test edilebilir. Nihai hedefse orta vadede 2 dolarda bulunuyor. SUSHI Coin boğalarının 2021’den gelen düşüş hareketini tersine çevirebilmesi için bu seviyeleri aşması gerekecek. Nihai hedefse çift haneli fiyat ve yeni ATH seviyesidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.