  Elon Musk Rakip Ürününü Duyurdu Bu Altcoinler Daha Fazla Yükselebilir

Muzip milyarder uzun süredir kripto paralarla ilgili konuşmuyor ve son açıklamasında artık yapay zekaya odaklanacağım demişti. 2021 boğa sezonunda büyük katkıları var ve Elon Musk’ın kriptodan uzaklaşması FOMO dalgalarının büyümesi için iyi değil. Diğer taraftan spekülatif paylaşımları kimi zaman fiyat aleyhine olduğu için uzun vadede kriptodan uzak kalması yatırımcıların avantajına olabilir.

Grok Yapay Zeka Botu

Şimdilik sadece ABD vatandaşları için aktif hale gelen Grok yapay zeka girişimi xAI tarafından başlatıldı. Musk ve xAI, 5 Kasım tarihli gönderisinde, Gruk’u inşa etmelerinin ardındaki motivasyonun, araştırma ve inovasyonu güçlendirerek insanlığa yardımcı olacak donanımlı yapay zeka araçları oluşturmak olduğunu açıkladı.

Yeni yapay zeka chat botunun avantajı X platformunun verileriyle gerçek dünya verilerine anlık erişim imkanıdır. Haberler, olaylar, fiyatlar, teknik bilgiler birçok konuda X artık önemli bir veri havuzuna dönüştü. Son gönderide şunlar yazıyordu;

“Ayrıca diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen heyecanlı soruları da yanıtlayacak. Grok soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak için tasarlandı ve asi bir çizgiye sahip, bu yüzden mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayın!”

ChatGPT-3.5 ile yapılan karşılaştırmalı testlerde Grok daha iyi performans gösterdi. Ancak son sürüm olan GPT4 karşısında durumu henüz bilinmiyor.

“Yapay zekanın topluma önemli bilimsel ve ekonomik değer katmak için muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz, bu nedenle kötü niyetli kullanımın yıkıcı türlerine karşı güvenilir önlemler geliştirmek için çalışacağız.”

Yapay Zeka Altcoinlerinin Geleceği

Mart ayında şirketi kuran Elon Musk şimdi kendi chat botunu piyasaya sürüyor. GPT geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya sürüldükten sonra AGIX ve FET Coin gibi yapay zeka altcoinlerinin devasa ralliler yaşadığını gördük. Eğer Elon Musk’ın yeni ürünü beklenen ilgiyi görürse bu durumda yine GPT lansmanından sonra yaşanan heyecana benzer bir dönem görebiliriz. Bu da AGIX, FET Coin gibi yapay zeka odaklı projeler için destekleyici olur.

FET Coin örneğinden gidersek fiyat Ocak ayında hızlanan bir yükseliş dalgası başlattı. Şimdi benzer uzun yeşil mumunu geçtiğimiz hafta oluşturdu. Eğer beklenen olursa 0,6 dolar hedefi bu sefer aşılabilir.

INJ, GRT, RNDR, ROSE, OCEAN gibi altcoinler de bu kategori altında listeleniyor.