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Buna Göre Kripto Para Boğa Sezonu Başladı, Yüzde 90’a Ulaştı

Özet

  • Bitcoin arzının yüzde 90'a yakını üç aydır hareket etmiyor.
  • Hareketsiz arz yeni ATH'a ulaşmışken yatırımcıların boğa piyasasının başladığına dair inancı artıyor.
  • Spot Bitcoin ETF onayı beklentisi ve BlackRock'ın Haziran ayındaki hamlesi iyimserliği katladı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
13:00
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatının Kasım 2022 ve şimdilik halini karşılaştırdığımızda devasa farklı kolayca görebiliyoruz. Zorlu bir dönemdi ancak bitiyor. Ayı piyasalarındaki psikolojik baskı ve depresyon boğa sezonunda yerini kazancı kaçırma korkusuna (FOMO) bırakıyor. İki dönemin de en zorlu günlerinde uykusuz geceler kaçınılmaz. Şimdiyse yatırımcıların uykusunun sevinçten kaçacağı günlere yaklaşıyor olabiliriz.

Bitcoin Boğası Başladı Mı?

Kral kripto para biriminin fiyatı geçtiğimiz ay yüzde 30’a yakın artış yaşadı ve bu Ekim ayının tarihsel performansına yakışır bir kazanımdı. Yatırımcıların aklındaki tek soruysa bunun bir ara yükselişten ibaret kalıp kalmayacağı. Yeni bir boğa sezonunun başlangıcında veya düşüş öncesi son yükselişin ortasında olabiliriz.

Fakat bazı veriler ilk seçeneğin daha makul olduğunu yani boğa sezonunun başladığını söylüyor. İçinde bulunduğumuz dönemi HODL Waves grafiğine bakarak anlamak mümkün. Tam 90 gündür BTC arzının neredeyse %90’ı hareketsiz kaldı. Buna ek olarak, önceki döngüden gelen birçok geç yatırımcı uzun vadeli yatırımcı sınıfına yükseldi. Tüm bunlar bize boğa piyasasının başladığını ve yatırımcıların çok büyük kısmının satıştan kaçındığını söylüyor.

Kripto Para Boğası Başladı

HODL Waves cüzdan adreslerine giren BTC’nin orada ne kadar süre hareketsiz kaldığına bakarak oluşuyor. Örneğin X cüzdanına 1 BTC gönderdiniz ve 1 yıl kaldı Y cüzdanınıza 5 BTC gönderdiğiniz orada 3 aydan uzun süre kaldı gibi. Cüzdandan BTC’ler ne kadar süre hareketsiz kalırsa belli zaman dilimi aralıklarına göre hodl tipi belirlenir.

Şu anda BTC arzının %89,1’i hareketsiz. Bir önceki Aralık 2018’deki döngü dibinden hemen önce bu oran %83,5 seviyesindeydi. İlginçtir ki bu durum, kripto para piyasasındaki net toparlanmaya rağmen gerçekleşiyor. Yani normal şartlarda kar satışlarıyla bu oranın çok daha aşağı seviyelere inmesi gerekirdi.

O halde yatırımcılar en geç 2024 yılında onaylanacak spot Bitcoin ETF’e olan inançlarını koruyor. HODL dalgaları grafiğinde 3 ayın üzerindeki ATH, tanınmış on-chain analisti DylanLeClair_’in de dikkatini çekti ve şunları söyledi;

“Wall Street’in hodler’ların coin’lerini elden çıkarmasını sağlamak için bu şeyi gerçekten yeni zirvelere taşıması gerekecek”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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