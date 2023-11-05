Büyük Habere Çok Az Kaldı, Polkadot (DOT) Alınır Mı?

Bitcoin fiyatı yeniden 35.000 doların üzerinde ve altcoin yatırımcıları yeniden fiyatların arttığını görüyor. Kripto paraların kümülatif değeri tekrar 1,3 trilyon dolar eşiğinin üzerinde ve 1,5 trilyon dolarlık direnci hedefliyor. DOT Coin özelindeyse büyük bir gelişmenin arifesindeyiz. Peki büyük haberden önce DOT Coin alınır mı?

Polkadot 2.0

Messari tarafından derlenen veriler bize Polkadot’un 2023 üçüncü çeyreğinde önemli gelişmeler kaydederek uzun vadeli hedeflerine odaklandığını söylüyor. Raporda, teknik incelemenin tamamlanması da dahil olmak üzere birkaç önemli gelişmeye dikkat çekildi. Teknik incelemenin tamamlanması aynı zamanda Polkadot 1.0’ın başarıyla tamamlanması anlamına geliyor.

Bu durum Polkadot 2.0’ın yaklaştığı anlamına geliyor. Diğer taraftan on-chain cephede DOT Coin fiyatına dair iyimserliği besleyen bazı önemli gelişmeler de oldu. Stake edilen DOT Coin yüzdesi önceki çeyreğe göre yüzde 12 artarak %50 sınırına dayandı.

Günlük aktif adresler çeyrekten çeyreğe azalmakta olup ilk çeyreğin sonunda 6.900 idi. İkinci çeyreğin sonunda bu sayı 5.800’e düşmüş ve üçüncü çeyrekte de 5.200’e gerilemiştir. Yine de uzun vadeli performans için önemli olan geliştirici faaliyete baktığımızda buradaki artış sürüyor.

Çok zincirli dünyada Polkadot önemli bir görev üstleniyor ve teknik geliştirmelerle ağa talep daha da artabilir. Kripto paralardaki pozitif hissiyat artmaya devam ederken Polkadot ekibi de doğru zamanda güzel haberleri vermek içiyor bekliyor gibi görünüyor.

DOT Coin Yorumları

Yazı hazırlandığı sırada Binance borsasında Polkadot (DOT) 4,79 dolardan alıcı buluyor. 20 Ekim tarihinde 3,6 dolarda dibi gören DOT Coin yatırımcılar BTC ile birlikte hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Kral kripto para birimi şimdi yeniden 36.000 dolar direncini hedeflerken DOT Coin fiyatı da yeni zirveler görebilir.

Günlük grafikteki V tipi toparlanma eğer BTC izin verirse 5,1 dolara kadar devam edecek gibi görünüyor. Fiyat artışının devamı için boğalar 4,74 doları destek olarak sağlamlaştırmalı. Haftalık grafikte dikkat çeken bölge Ağustos sonunda zorlu bir hedefe dönüşen 4,82 dolardır.

Eğer bunun üzerinde kapanışlar görürsek 5,42 ve 5,8 dolar seviyeleri de test edilebilir. Düşüş trendinin tersine dönmesi için 7 ve 7,9 bölgelerinin kalıcı olarak aşılması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.