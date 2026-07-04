GLMR’de yüzde 17’lik sıçrama geldi! Moonbeam’in yeni yönünde neler yaşandı?

Moonbeam Network, Polkadot üzerindeki parachain yapısını tamamen kapatacağını ve GLMR tokenini Coinbase’in Base katman 2 ağına 1:1 oranında taşıyacağını açıkladı. Ekip, bundan sonraki süreçte Moonbeam’i yapay zeka ajanları arasında iletişim ve zincir üstü mutabakat sağlayan merkeziyetsiz bir protokol olarak yeniden konumlandırıyor.

Polkadot’tan çıkış kararı netleşti

Bu adım, Polkadot ekosistemindeki dikkat çekici ayrılıklara bir yenisini ekledi. Moonbeam, Polkadot’un öne çıkan EVM odaklı zincirlerinden biri olarak biliniyordu. Projenin parachain faaliyetlerinin temmuz sonuna kadar sona ermesi bekleniyor.

Moonbeam ekibi, yeni yapının geleceğin zincir üstü ekonomisi için inşa edilen merkeziyetsiz bir yapay zeka ajanı iletişim ve mutabakat ağı olacağını belirtti.

Moonbeam ekibi, yıllardır Polkadot üzerinde süren geliştirmenin ardından GLMR tokeninin tamamen Base ağına taşınacağını ve yeni Moonbeam Protocol’ün devreye alınacağını duyurdu.

DefiLlama verilerine göre Moonbeam’in parachainler üzerindeki toplam kilitli varlığı 27 Ocak 2022’de 275.73 milyon dolar düzeyindeydi. Bu tutar 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1.34 milyon dolara geriledi. Moonbeam üzerindeki en büyük DeFi protokollerinden Moonwell de daha önce yönetişim yapısını Ethereum ana ağına taşımıştı.

Yeni hedef yapay zeka ajan ekonomisi

Şirket, yeni protokolün bağımsız yazılım ajanlarının birbirini bulmasına, görev pazarlığı yapmasına, mesaj göndermesine ve tamamlanan işlere dair doğrulanabilir kanıt üretmesine imkan tanıyacağını aktardı. Hesap mutabakatının ise aracı olmadan doğrudan Base üzerinde yapılması planlanıyor.

Mini sözlük: Parachain, Polkadot’a bağlı çalışan bağımsız blokzincir yapısını ifade eder. Katman 2 ise ana zincirin dışında işlem maliyetini azaltıp hızı artırmayı amaçlayan ölçekleme çözümüdür.

Moonbeam burada bir yapay zeka modeli geliştiricisinden çok, makineler arası ödemeleri ve iş tamamlama doğrulamasını koordine eden ekonomik altyapı katmanı olmayı hedefliyor. Buna karşın kamuya açık teknik yol haritası, SDK belgeleri, ayrıntılı protokol tasarımı veya kesin bir lansman tarihi henüz paylaşılmış değil.

GLMR geçiş süreci ve fiyat hareketi

31 Temmuz’a kadar kendi cüzdanında GLMR tutan kullanıcıların varlıklarını Moonbeam parachaininden Base’e 1:1 oranında köprülemesi gerekiyor. Base üzerindeki GLMR bu süreçte ERC 20 token yapısına dönüşecek. Ekip, DeFi protokollerinde kilitli duran varlıkların köprüleme öncesinde çekilmesini tavsiye ediyor.

Moonbeam geliştiricileri, parachain kapandıktan sonra DeFi uygulamalarında kalan GLMR varlıklarının ileride kurtarılamayabileceği uyarısında bulundu. Merkezi borsalarda GLMR tutan kullanıcılar için ise ek işlem gerekmiyor; borsaların geçişi otomatik olarak yönetmesi bekleniyor. Proje, uygun kullanıcılar için geçiş portalını da açtı.

Piyasa tarafında GLMR, 4 Temmuz itibarıyla yaklaşık yüzde 17 yükselerek 0.0104 dolara çıktı. Son 24 saatte işlem hacmi yüzde 141 artışla yaklaşık 6.46 milyon dolara ulaştı. Buna rağmen token, Ocak 2022’de gördüğü 29.84 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 99.95 altında işlem görüyor. Dolaşımdaki arz yaklaşık 1.19 milyar, toplam arz ise 1.24 milyar GLMR seviyesinde bulunuyor.

Rekabet daha da yoğunlaşabilir

Moonbeam’in yöneldiği alan, kripto altyapısında en hızlı gelişen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak proje tek bir rakiple değil, yapay zeka ajanlarını temel alan farklı ekosistemlerle rekabet edecek. Base üzerinde faaliyet gösteren Virtuals Protocol, otonom uygulamalar ve tokenleştirilmiş ajanlar tarafında erken konum alan projeler arasında sayılıyor. Wayfinder, zincirler arası ajan yönlendirmesine odaklanırken Spectral ve Oraichain daha çok doğrulanabilir yapay zeka yürütümü ve oracle altyapısı üzerinde çalışıyor.

Moonbeam’in bu tabloda doğrudan ajan oluşturma ya da model geliştirme yarışına girmek yerine, ödeme ve mutabakat altyapısı olarak öne çıkmaya çalıştığı görülüyor. Projenin yeni konumlanmasının ne ölçüde karşılık bulacağı ise teknik detaylar ve uygulama takvimi netleştikçe daha görünür hale gelecek.