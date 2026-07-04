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RIPPLE (XRP)

XRP’de çift dip formasyonunun doğrulanması için 1,29 dolar eşiğinin aşılması gerekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de yön arayışı, 1,29 dolar eşiğinin aşılıp aşılmamasına bağlı kalıyor.
  • 📈 Hazirandaki ikinci dipte satış hacminin zayıflaması, satıcı baskısının gevşeyebileceğini gösteriyor.
  • 💸 XRP bağlantılı ETF’lere haziranda 59,4 milyon dolar giriş oldu ve ilgi canlı kaldı.
  • 🏛️ Clarity Act tartışmaları, XRP için uzun vadeli piyasa beklentilerini etkilemeyi sürdürüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, 1,13 dolar bölgesini yeniden kazanmasının ardından kısa vadede yön arayışının merkezine yerleşti. Token, 24 saatte yaklaşık %4 yükselerek 1,145 dolar civarında işlem görürken spot hacim 477,5 milyon dolar, vadeli işlem hacmi ise 2,19 milyar doların üzerine çıktı. Açık pozisyon büyüklüğü 2,54 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, kaldıraçlı işlemlerin yüksek kaldığını ve oynaklık riskinin sürdüğünü gösteriyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 1,29 dolar seviyesi öne çıkıyor
2 ETF girişleri ve düzenleme tartışmaları fiyatlamayı etkiliyor

Teknik görünümde 1,29 dolar seviyesi öne çıkıyor

Piyasadaki toparlanma denemesi, XRP grafiğinde aylardır süren baskının ardından geldi. Alıcıların, oluşmakta olan çift dip yapısını teyit edebilmesi için 1,28 ile 1,29 dolar aralığındaki boyun çizgisinin üzerine net biçimde yerleşmesi gerekiyor. Bu seviye aşılmadığı sürece mevcut yükseliş denemesi daha geniş çaplı düşüş yapısının içinde kalabilir.

XRP, mayıs sonlarında 1,28 ile 1,30 dolar destek bandını kaybettikten sonra haziran başında 1,05 dolara kadar geriledi. İlk düşüşte işlem hacmi belirgin biçimde artarken, bu durum satıcıların güçlü şekilde devrede olduğuna işaret etti. İkinci dip ise 26 Haziran’da 1,0092 dolar seviyesinde oluştu. Fiyat ilk dibin hafif altına inse de bu kırılmanın kalıcı olmaması, teknik açıdan ayı tuzağı ihtimalini gündeme getirdi.

İkinci düşüşün daha düşük satış hacmiyle gerçekleşmesi, fiyat daha aşağı inse bile satıcı baskısının zayıflamaya başladığına işaret ediyor.

Hacim verileri de bu yapıyı destekliyor. Haziran başındaki sert satışla kıyaslandığında ikinci gerilemede satış yoğunluğu daha sınırlı kaldı. Teknik analizde bu tür ayrışmalar, kontrolün kademeli olarak satıcılardan alıcılara geçebileceğine işaret edebiliyor. Boyun çizgisinin aşılması halinde formasyon hedefi yaklaşık 1,57 dolar seviyesine denk geliyor.

Bunun öncesinde 1,17 ve 1,18 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 44 günlük hareketli ortalama bu bölgede yer alırken Fibonacci verileri de benzer bir satış baskısına işaret ediyor. Ayrıca zincir üstü elde tutma verileri, 1,18 ile 1,22 dolar arasında yoğunlaşan büyük XRP kümelerinin olası yükselişi yavaşlatabileceğini gösteriyor.

ETF girişleri ve düzenleme tartışmaları fiyatlamayı etkiliyor

XRP’ye bağlı ETF ürünlerine haziran ayında 59,4 milyon dolar giriş oldu. SoSoValue verilerine göre bu, üst üste üçüncü aylık giriş olarak kayda geçti. Bitcoin ve Ether fonlarında baskının daha belirgin olduğu bir dönemde XRP tarafındaki bu akış, yatırımcı ilgisinin görece güçlü kaldığını ortaya koyuyor. ETF talebi, zaman içinde piyasadaki dolaşımdaki arzı azaltabilir; ancak günlük girişler tek başına kalıcı fiyat hareketi üretmeyebilir.

Mini sözlük: SoSoValue, kripto varlık fonları ve ETF akışlarına ilişkin verileri derleyen bir piyasa takip platformudur. Açık pozisyon ise vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü ifade eder ve yüksek kaldığında fiyat dalgalanması artabilir.

Düzenleme cephesinde ise Clarity Act tartışmaları yakından izleniyor. Major County Sheriffs of America, 604. bölüme ilişkin bazı kaygıların kısmen giderilmesinin ardından yasa tasarısına dair tutumunu nötr seviyeye çekti. Söz konusu bölüm, Blockchain Regulatory Certainty Act kapsamında saklama hizmeti vermeyen geliştiricilere yönelik korumalarla bağlantılı bulunuyor.

Major County Sheriffs of America, bazı çekincelerin giderilmesine rağmen eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin kaynaklarına ilişkin değişiklik taleplerini koruyor.

Kuruluşun eyalet ve yerel kolluk kaynaklarına ilişkin değişiklik talebini sürdürmesi, yasa tasarısının kripto piyasası açısından önemini koruduğunu gösteriyor. Kısa vadede destek bölgesi 1,00 ile 1,13 dolar arasında izlenirken, boyun çizgisinin aşılması durumunda 1,40 ve ardından 1,88 dolar seviyeleri direnç olarak takip ediliyor. Daha yukarıdaki haftalık projeksiyonlar 3,27, 8,17 ve 17,16 dolar bölgelerine işaret etse de bu seviyeler için son zirvelerin üzerinde kalıcı kırılma gerekiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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