Dogecoin’de teknik alım sinyali oluşurken, zincir üstü veriler birikimin arttığını gösteriyor

Dogecoin 4 Temmuz itibarıyla yaklaşık 0.07535 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 1.96 yükselen varlığın piyasa değeri 12.85 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise yaklaşık 697 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın son dönemde düşük seviyelere yakın seyretmesine karşın, teknik ve zincir üstü göstergeler piyasada yeniden ilgi topluyor.

Birikim işaretleri öne çıktı

Analist CW, Dogecoin’de net pozisyon deltasının fiyat zayıflığına rağmen yükselmeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Bu gösterge, piyasadaki alıcı ve satıcı dengesini izliyor. Söz konusu ölçümün fiyat gerilerken artması, bazı yatırımcıların satış yerine birikim yaptığına işaret edebiliyor.

CW, Dogecoin’de düşüş eğilimine rağmen net pozisyon deltasının yükseldiğini, biriken yukarı yönlü baskının zamanla daha güçlü bir fiyat hareketine zemin hazırlayabileceğini söylüyor.

CW’ye göre bu alım baskısı kısa süreli değil ve bir süredir devam ediyor. Talebin bu seviyelerde korunması halinde, mevcut görünüm daha güçlü bir fiyat hareketi için dayanak oluşturabilir.

Ayrıca Cryptollica, karda bulunan DOGE arzının derin dip bölgesi olarak tanımladığı seviyelere gerilediğini aktarıyor. Bu tablo, mevcut fiyatlarda kar yazan yatırımcı sayısının azaldığını, daha yüksek seviyelerden alım yapan birçok katılımcının ise zararda kaldığını gösteriyor.

Cryptollica, bu tür yapının çoğu zaman uzun süren dağıtım dönemlerinin ardından ortaya çıktığını vurguluyor. Kısa vadeli spekülatif katılımcıların piyasadan çekilmesiyle birlikte, yoğun satış baskısının tükenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

TD Sequential sinyali ve kısa vadeli görünüm

Piyasa analisti Ali Charts, Dogecoin için TD Sequential alım sinyali oluştuğunu açıkladı. TD Sequential, bazı yatırımcıların düşüşlerin ardından olası yön değişimlerini izlemek için kullandığı bir teknik analiz aracı olarak biliniyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde yorgunluk ve olası dönüş noktalarını tespit etmeye çalışan bir teknik analiz göstergesidir. Genellikle art arda oluşan mum dizilimleri üzerinden çalışır ve tek başına kesin sinyal olarak değil, destekleyici veri olarak değerlendirilir.

Ali Charts, Dogecoin için TD Sequential alım sinyalinin oluştuğunu ve kısa vadeli momentumda değişim ihtimalinin güçlendiğini vurguluyor.

30 dakikalık grafikte DOGE, 0.070 dolar destek bölgesinden işlem hacmindeki artışla tepki verdi. Sonrasında daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluştu. Bu yapı, kısa vadede alıcıların daha baskın hale geldiğine işaret ederken, piyasada 0.075 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak izleniyor.

Gösterge Mevcut durum Destek seviyesi 0.070 dolar İlk direnç 0.075 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 1.96 artış

Haftalık yapı ve temmuz performansı izleniyor

Teknik analist Javon Marks, haftalık grafikte daha yüksek diplerin oluştuğuna dikkat çekiyor. Geçmişte benzer yapılar, Dogecoin’de daha büyük yukarı yönlü hareketlerden önce görülmüştü. Uzun vadeli yükselen destek çizgisinin korunması da bu senaryonun teknik olarak hala geçerli kaldığını gösteriyor.

Öte yandan, bu görünümün güç kazanması için üst direnç bölgesinin kararlı biçimde aşılması gerekecek. Aksi halde fiyatın yatay ve dalgalı seyrini sürdürmesi olasılığı masada kalıyor.

Mevsimsel veriler de temmuz ayına yönelik ilgiyi artırıyor. Dogecoin, Temmuz 2025’te yüzde 27.1, Temmuz 2023’te yüzde 17 getiri sağladı. Temmuz 2026’da şimdiye kadar kaydedilen artış yüzde 4.27 oldu. Buna karşılık varlık, Temmuz 2024 ve 2021 dönemlerinde geriledi.

Dogecoin’in dolaşımdaki arzı 170.62 milyar adet seviyesinde bulunuyor. Varlığın sabit bir maksimum arz sınırı ise yer almıyor.