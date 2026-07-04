Solana’da toparlanmanın kalıcı sayılabilmesi için kritik direnç bölgesinin desteğe dönüşmesi gerekiyor

Solana, son dönemde güçlü bir tepki yükselişi sergiledi ancak teknik görünüm bu hareketin kalıcı bir trend dönüşümüne işaret ettiğini henüz doğrulamıyor. Analistler, mevcut toparlanmanın sürmesi için fiyatın önemli direnç alanlarını desteğe çevirmesi gerektiğini, aksi halde yeniden yatay seyre ya da daha derin bir geri çekilmeye dönülebileceğini belirtiyor.

Daha geniş zaman diliminde izlenen kritik bölge

Piyasada Minga adıyla paylaşımlar yapan analist, Solana için daha büyük zaman diliminde düzeltme yapısının sürdüğünü değerlendiriyor. Grafikte, önceki yükseliş dalgasının tamamlanmasının ardından fiyatın daha geniş bir dağılım yapısından aşağı kırıldığı ve düzeltme dalgasının C aşamasında hareket ettiği görülüyor.

Analist, spot alım için 58.80 dolar ile 40.60 dolar aralığını izlemeyi sürdürdüğünü kaydediyor. Bu bölge, grafikte henüz tam olarak test edilmemiş bir dengesizlik alanı ve olası makro dip bölgesi olarak öne çıkıyor. Özellikle 40.60 dolar seviyesi, birikim kutusunun alt kısmına yakın olması nedeniyle ayrı önem taşıyor.

Minga, 58.80 dolar ile 40.60 dolar aralığını olası birikim bölgesi olarak izlemeyi sürdürdüğünü ve bu alanın korunmasının daha yüksek zaman diliminde dip oluşumunu destekleyebileceğini aktarıyor.

Bu bölgeden gelecek güçlü bir tepki, daha geniş çaplı düzeltmenin sona yaklaştığı görüşünü destekleyebilir. Buna karşılık 58.80 dolar ile 40.60 dolar aralığı korunamazsa, grafikte 21.63 dolar civarındaki daha derin senaryo da geçerliliğini koruyor. Analist, bu seviyeyi en yüksek baskının görülebileceği alternatif bölge olarak değerlendiriyor.

Kısa vadeli sıçramada direnç sınavı öne çıkıyor

Günlük grafikte ise Jesse Olson, Solana’nın haziran diplerinden sonra güçlü bir toparlanma gösterdiğini ve alçalan trend çizgisinin üzerine çıktığını vurguluyor. Fiyat, mevcut hareketin üst bölümünde yer alan yeşil hedef kutusuna kadar ulaştı. Olson, belirlediği dört yükseliş hedefinin dördünün de gerçekleştiğini söylüyor.

Jesse Olson, Solana’nın dört yükseliş hedefinin tamamına ulaştığını, bundan sonraki temel sınavın ise hedef kutusunun dirençten desteğe çevrilip çevrilemeyeceği olduğunu vurguluyor.

Bu alanın önemi, başarısız direnç kırılımlarının kısa vadeli yükselişlerin sonuna işaret edebilmesinden kaynaklanıyor. Fiyat bu bölgeden geri çevrilirse satıcılar yeniden kontrolü ele alabilir ve Solana daha aşağıdaki destek seviyelerine yönelebilir.

Analistlere göre daha yüksek zaman dilimindeki momentum halen zayıf görünümünü koruyor. Bu nedenle son yükseliş, şimdilik tam anlamıyla yeni bir ana trend başlangıcı olarak değerlendirilmiyor. Direnç bölgesi destek olarak korunabilirse olumlu senaryo güç kazanacak. Aksi halde hem aşağı yönlü risk hem de dalgalı yatay görünüm masada kalacak.

İzlenen seviye Anlamı 58.80 dolar ile 40.60 dolar Olası birikim ve makro dip bölgesi 40.60 dolar Birikim kutusunun alt bandına yakın kritik seviye 21.63 dolar Daha derin geri çekilme senaryosunda öne çıkan bölge

Kısa vadede piyasadaki ana soru, alıcıların mevcut hedef kutusunu savunup savunamayacağı olarak öne çıkıyor. Bu alanın destek olarak çalışması durumunda toparlanma canlı kalabilir. Fiyatın bu seviyeyi kaybetmesi halinde ise Solana için yeniden zayıflayan bir teknik görünüm gündeme gelebilir.