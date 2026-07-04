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Ethereum (ETH)

Ethereum’da haftalık kapanışın $1,800 üzerinde gelmemesi halinde $1,200 riski korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da $1,800 üzerindeki haftalık kapanışlar gelmezse $ETH için $1,200 riski masada kalıyor.
  • 📈 Fiyat, uzun vadeli yükselen destek ile güçlü direnç bölgesi arasında sıkışık görünümünü koruyor.
  • 📉 Olası geri çekilmede $1,631 ve $1,583 seviyeleri ilk destek alanları olarak izleniyor.
  • 🕰️ Analistler, kısa vadeli toparlanmanın ana trend değişimine dönüşmesi için net teknik doğrulama gerektiğine dikkat çekiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, uzun vadeli yükselen trend çizgisinin üzerinde tutunmaya çalışırken piyasanın odağı haftalık kapanışlara çevrildi. Teknik görünüm, fiyatın hem güçlü bir destek hattı hem de aşağı eğimli direnç bölgesi arasında sıkıştığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli yapı kritik eşiğe yaklaştı
2 $1,800 seviyesi yön tayininde öne çıkıyor
3 Zayıf kapanışlar düşüş senaryosunu canlı tutuyor

Uzun vadeli yapı kritik eşiğe yaklaştı

Haftalık grafikte öne çıkan ana yapı, birkaç yıldır oluşan geniş bir üçgen formasyonu olarak görülüyor. Alt trend çizgisi önceki sert geri çekilmelerde destek görevi üstlenirken üst bant, toparlanma denemelerini sınırlayan direnç alanı olarak çalıştı.

Bu nedenle mevcut bölge teknik açıdan önem taşıyor. Ethereum, söz konusu yapının alt sınırını yeniden test ediyor. Alıcıların bu alanı savunmayı sürdürmesi, daha geniş ölçekli toparlanma senaryosunun masada kalması açısından belirleyici sayılıyor.

Ethereum uzun vadeli trendini henüz koruyor ancak bu destek testinin gerçek bir toparlanmaya dönüşebilmesi için daha güçlü bir alım tepkisine ihtiyaç duyuluyor.

Yukarı yönlü senaryoda ilk önemli eşik, grafikte yaklaşık $1,800 ile $2,000 arasında konumlanan üst direnç hattı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması, piyasa kontrolünün yeniden alıcılara geçtiğine dair daha güçlü bir teknik sinyal oluşturabilir.

$1,800 seviyesi yön tayininde öne çıkıyor

Analist Abundance, Ethereum’daki daha büyük trendin henüz tam anlamıyla güvenli bölgede olmadığını ve haftalık mumların $1,800 üzerinde kapanmasının kritik olduğunu belirtiyor. Bu seviye geri alınmadığı sürece daha derin bir geri çekilme ihtimali gündemde kalıyor.

Grafik, Ethereum’un orta $1,500 bandı yakınındaki destekten güç alarak yükseldiğini, ancak şimdi $1,771 ile $1,794 arasındaki direnç bölgesine yaklaştığını gösteriyor. Bu alan, analistin özellikle izlediği $1,800 eşiğinin hemen altında bulunduğu için ayrıca önem kazanıyor.

Abundance, haftalık kapanışların $1,800 üzerine yerleşmemesi durumunda Ethereum’un ilerleyen süreçte $1,200 bölgesini yeniden test edebileceğini öngörüyor.

Aşağı yönlü baskının yeniden artması halinde yakın destekler $1,631 ve $1,583 seviyelerinde bulunuyor. Direnç bölgesinden gelebilecek bir ret halinde piyasanın ilk etapta bu alanlara nasıl tepki vereceği izlenecek.

SeviyeTeknik anlamı
$1,771 ile $1,794Yakın direnç bölgesi
$1,800Haftalık kapanışta kritik eşik
$1,631İlk yakın destek
$1,583Alt destek bölgesi
$1,200Daha derin düşüş senaryosunda izlenen hedef bölge

Zayıf kapanışlar düşüş senaryosunu canlı tutuyor

Teknik görünümde zaman döngülerine de dikkat çekiliyor. Buna göre Ethereum kısa vadede bir toparlanma evresinden geçiyor olabilir, ancak ana trendin yön değiştirdiğini söyleyebilmek için daha net bir doğrulama gerekiyor.

Haftalık bazda yükselen destek çizgisinin altına inilmesi ise mevcut formasyonu zayıflatabilir. Böyle bir kırılma, Ethereum’un en önemli uzun vadeli destek yapılarından birini kaybettiğine işaret edecek ve daha sağlam bir dip oluşturma sürecinin uzamasına yol açabilecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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