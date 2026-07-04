Analistler, Bitcoin’de 63.200 dolar üzerindeki likidite temizlenirse kısa vadeli geri çekilme bekliyor

Bitcoin, daha yüksek zaman dilimlerinde olası bir çift dip görünümü verirken, kısa vadede 63.000 ile 63.200 dolar aralığındaki likidite birikimi fiyatın bu bölgede zorlanabileceğine işaret ediyor. Analistler, bu seviyenin üzerindeki stop emirlerinin çalışmasının ardından kalıcılık sağlanamazsa yeni bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Üç günlük grafikte çift dip ihtimali öne çıktı

Üç günlük grafikte izlenen yapı, Bitcoin’in yıl içinde daha önce destek olarak çalışan bölgeye yeniden yaklaştığını gösteriyor. Aynı destek alanında ikinci dip oluşması, alıcıların bu seviyeyi koruması halinde satıcılardaki zayıflamanın güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Bu senaryoda en kritik direnç bölgesi 82.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu alanın üzerine yeniden çıkması, çift dip görünümünü kuvvetlendirebilir ve Bitcoin’in mevcut düşüş yapısından uzaklaşmaya başladığına dair daha güçlü bir teknik sinyal üretebilir.

Bir analist, Bitcoin’in 82.000 dolar direncini aşması halinde çift dip yapısının teyit kazanabileceğini ve yılın son çeyreğinde 100.000 dolar üzerindeki hareketin piyasada güçlü bir alım iştahı yaratabileceğini değerlendiriyor.

Yukarı yönlü senaryoda grafikte öne çıkan bir sonraki hedef 108.000 dolar seviyesi olarak gösteriliyor. Bu bölgeye ulaşılması için fiyatın önce boyun çizgisi niteliği taşıyan direnci aşması, ardından da ivmesini koruması gerekecek.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de dikkat çekiyor. Fiyat dip bölgesine yakın seyrederken göstergenin daha yüksek bir yapı koruması, olası bir pozitif uyumsuzluğa işaret ediyor. Yine de bu görünümün tek başına yeterli olmadığı, fiyat hareketiyle teyit alınması gerektiği vurgulanıyor.

Mini sözlük: Çift dip, fiyatın benzer iki dip yaptıktan sonra yukarı dönme ihtimaline işaret eden teknik bir formasyondur. RSI ise fiyatın hızını ve momentumu ölçen, aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerini izlemek için kullanılan bir göstergedir.

Kısa vadede 63.200 dolar bölgesi izleniyor

Daha kısa vadeli görünümde ise Bitcoin’in yukarı yöndeki likidite kümelerine doğru hareket ettiği görülüyor. Bu süreçte açığa satış pozisyonlarının baskı altına girdiği, ancak yükselişin henüz net bir kırılma olarak değerlendirilmediği ifade ediliyor.

Analist Kaz, 63.200 doların üzerinde çok sayıda stop emri bulunduğunu, fiyatın önce bu alanı temizleyebileceğini, ardından ise yönünü yeniden aşağı çevirebileceğini öngörüyor.

Kaz, 63.000 ile 63.200 dolar aralığının kısa vadede belirleyici bölge olduğunu, bu seviyelerin üzerindeki likidite alındıktan sonra Bitcoin’in 60.000 doların altına doğru geri çekilebileceğini öngörüyor.

Bu çerçevede 63.000 ile 63.200 dolar aralığı, kısa vadeli izlenecek ana bölge olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu alana girmesi ek stop emirlerini tetikleyebilir ve satıcıların yeniden devreye girmesinden önce son bir yukarı süpürme yaratabilir.

Bölge Anlamı 63.000 ile 63.200 dolar Kısa vadeli likidite ve stop yoğunlaşması 60.000 dolar altı Olası geri çekilmede izlenen bölge 82.000 dolar Çift dip yapısında ana direnç 108.000 dolar Yukarı yönlü teknik hedef

Hafta sonu işlemlerinin oynaklığı artırabileceği de değerlendiriliyor. Bu nedenle 63.200 doların üzerindeki hareketin tek başına yükseliş teyidi sayılmadığı, fiyat bu seviyenin üzerinde tutunamazsa toparlanmanın kısa sürede yeni bir düzeltmeye dönüşebileceği belirtiliyor.