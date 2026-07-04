Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Analistler, Bitcoin’de 63.200 dolar üzerindeki likidite temizlenirse kısa vadeli geri çekilme bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, Bitcoin'de 63.200 dolar üzerindeki likidite temizlenirse kısa vadeli satış baskısının artabileceğini belirtiyor.
  • 📈 Üç günlük grafikte oluşan çift dip yapısı, 82.000 dolar aşılırsa $BTC’de daha güçlü bir toparlanmayı destekleyebilir.
  • 📉 Kısa vadede 63.000 ile 63.200 dolar aralığı kritik bölge olarak öne çıkıyor.
  • 🕰️ Yılın son çeyreği için 100.000 dolar üzeri beklenti korunurken, önce mevcut desteklerin savunulması gerekiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, daha yüksek zaman dilimlerinde olası bir çift dip görünümü verirken, kısa vadede 63.000 ile 63.200 dolar aralığındaki likidite birikimi fiyatın bu bölgede zorlanabileceğine işaret ediyor. Analistler, bu seviyenin üzerindeki stop emirlerinin çalışmasının ardından kalıcılık sağlanamazsa yeni bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Üç günlük grafikte çift dip ihtimali öne çıktı
2 Kısa vadede 63.200 dolar bölgesi izleniyor

Üç günlük grafikte çift dip ihtimali öne çıktı

Üç günlük grafikte izlenen yapı, Bitcoin’in yıl içinde daha önce destek olarak çalışan bölgeye yeniden yaklaştığını gösteriyor. Aynı destek alanında ikinci dip oluşması, alıcıların bu seviyeyi koruması halinde satıcılardaki zayıflamanın güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Bu senaryoda en kritik direnç bölgesi 82.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu alanın üzerine yeniden çıkması, çift dip görünümünü kuvvetlendirebilir ve Bitcoin’in mevcut düşüş yapısından uzaklaşmaya başladığına dair daha güçlü bir teknik sinyal üretebilir.

Bir analist, Bitcoin’in 82.000 dolar direncini aşması halinde çift dip yapısının teyit kazanabileceğini ve yılın son çeyreğinde 100.000 dolar üzerindeki hareketin piyasada güçlü bir alım iştahı yaratabileceğini değerlendiriyor.

Yukarı yönlü senaryoda grafikte öne çıkan bir sonraki hedef 108.000 dolar seviyesi olarak gösteriliyor. Bu bölgeye ulaşılması için fiyatın önce boyun çizgisi niteliği taşıyan direnci aşması, ardından da ivmesini koruması gerekecek.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de dikkat çekiyor. Fiyat dip bölgesine yakın seyrederken göstergenin daha yüksek bir yapı koruması, olası bir pozitif uyumsuzluğa işaret ediyor. Yine de bu görünümün tek başına yeterli olmadığı, fiyat hareketiyle teyit alınması gerektiği vurgulanıyor.

Mini sözlük: Çift dip, fiyatın benzer iki dip yaptıktan sonra yukarı dönme ihtimaline işaret eden teknik bir formasyondur. RSI ise fiyatın hızını ve momentumu ölçen, aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerini izlemek için kullanılan bir göstergedir.

Kısa vadede 63.200 dolar bölgesi izleniyor

Daha kısa vadeli görünümde ise Bitcoin’in yukarı yöndeki likidite kümelerine doğru hareket ettiği görülüyor. Bu süreçte açığa satış pozisyonlarının baskı altına girdiği, ancak yükselişin henüz net bir kırılma olarak değerlendirilmediği ifade ediliyor.

Analist Kaz, 63.200 doların üzerinde çok sayıda stop emri bulunduğunu, fiyatın önce bu alanı temizleyebileceğini, ardından ise yönünü yeniden aşağı çevirebileceğini öngörüyor.

Kaz, 63.000 ile 63.200 dolar aralığının kısa vadede belirleyici bölge olduğunu, bu seviyelerin üzerindeki likidite alındıktan sonra Bitcoin’in 60.000 doların altına doğru geri çekilebileceğini öngörüyor.

Bu çerçevede 63.000 ile 63.200 dolar aralığı, kısa vadeli izlenecek ana bölge olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu alana girmesi ek stop emirlerini tetikleyebilir ve satıcıların yeniden devreye girmesinden önce son bir yukarı süpürme yaratabilir.

BölgeAnlamı
63.000 ile 63.200 dolarKısa vadeli likidite ve stop yoğunlaşması
60.000 dolar altıOlası geri çekilmede izlenen bölge
82.000 dolarÇift dip yapısında ana direnç
108.000 dolarYukarı yönlü teknik hedef

Hafta sonu işlemlerinin oynaklığı artırabileceği de değerlendiriliyor. Bu nedenle 63.200 doların üzerindeki hareketin tek başına yükseliş teyidi sayılmadığı, fiyat bu seviyenin üzerinde tutunamazsa toparlanmanın kısa sürede yeni bir düzeltmeye dönüşebileceği belirtiliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de 270 bin BTC’lik sessiz alım dikkat çekti! Piyasada hangi kırılma izleniyor?

Bitcoin’de aylık RSI tarihi dip seviyeye inerken 57.500 ile 62.000 dolar aralığı kritik destek olarak öne çıktı

Bitcoin ETF’lerinde 221,7 milyon dolarlık dönüş geldi! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

Analistler, Bitcoin’de 64 bin dolar direncinin yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceğini öngörüyor

Bitcoin balinalarının borsalara 24 saatte $100 milyonu aşan transferi satış baskısını artırdı

İrlanda makamları suç gelirlerine yönelik soruşturmada 500 BTC daha ele geçirdi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine mayıs başından bu yana ilk kez 200 milyon doların üzerinde günlük giriş oldu

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da haftalık kapanışın $1,800 üzerinde gelmemesi halinde $1,200 riski korunuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da haftalık kapanışın $1,800 üzerinde gelmemesi halinde $1,200 riski korunuyor
Ethereum (ETH)
Solana’da toparlanmanın kalıcı sayılabilmesi için kritik direnç bölgesinin desteğe dönüşmesi gerekiyor
Solana (SOL)
Dogecoin’de teknik alım sinyali oluşurken, zincir üstü veriler birikimin arttığını gösteriyor
DOGECOIN (DOGE)
XRP’de çift dip formasyonunun doğrulanması için 1,29 dolar eşiğinin aşılması gerekiyor
RIPPLE (XRP)
GLMR’de yüzde 17’lik sıçrama geldi! Moonbeam’in yeni yönünde neler yaşandı?
Polkadot (DOT)
Lost your password?