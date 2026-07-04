Avalanche ağındaki ödeme girişimi büyürken AVAX için $14,47 hedefi gündeme taşındı

Avalanche’ın yerel tokenı AVAX, teknik görünümde kritik bir direnç bölgesini test ediyor. Alım yönlü ivmenin güç kazanması halinde kısa vadeli toparlanmanın hızlanabileceği, bu seviyenin aşılamaması durumunda ise fiyatın bir süre daha yatay bantta kalabileceği değerlendiriliyor.

Direnç testi ve fiyat görünümü

AVAX, son 24 saatte %2,47 yükselerek 6,96 dolara çıktı. Günlük işlem hacmi 254,63 milyon dolar, piyasa değeri ise 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyattaki bu hareket, hem teknik dengelenme işaretleri hem de ağ tarafındaki yeni adımlarla birlikte izleniyor.

More Crypto Online verilerine göre AVAX, ilk önemli direnç seviyesini sınarken kritik bir teknik eşikte bulunuyor. Piyasa izleyicileri, bu bariyerin yukarı kırılmasının alıcıların yeniden güç kazanmasına katkı sağlayabileceğini ve kısa vadede daha belirgin bir toparlanmanın önünü açabileceğini düşünüyor.

More Crypto Online verileri, AVAX’ın ilk önemli direnç seviyesini test ettiğini ve bu bölgenin aşılması halinde kısa vadeli toparlanmanın güç kazanabileceğini ortaya koyuyor.

Buna karşılık, yeterince güçlü bir alım dalgasının oluşmaması halinde mevcut sıkışmanın uzaması beklenebilir. Elliott Wave IV düzeltmesine işaret eden değerlendirmelerde, yukarı yönlü senaryoda 14,47 dolar seviyesi hedef olarak öne çıkıyor. Ancak bu görünümün teyidi için yüksek alım baskısının devam etmesi gerekiyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 6,96 dolar 24 saatlik değişim %2,47 artış 24 saatlik hacim 254,63 milyon dolar Piyasa değeri 3 milyar dolar Öne çıkan hedef 14,47 dolar

Ödeme girişimi 150’den fazla ülkeye odaklanıyor

Avalanche ayrıca Payments Collective adı verilen yeni bir iş birliği yapısını devreye aldı. Girişim, ödeme altyapısı sağlayıcılarını bir araya getirerek 150’den fazla ülke arasında fon transferini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Avalanche, yüksek hızlı blokzincir ağıyla bilinen bir katman 1 platformu olarak merkeziyetsiz uygulamalar ve finansal çözümler için altyapı sunuyor.

Bu yapı, fintech şirketleri ile yenilikçi finans kuruluşlarının iş birliğiyle blokzincir tabanlı ödemeleri hızlandırmayı hedefliyor. Odak noktası, sınır ötesi işlemlerde daha hızlı mutabakat, daha yüksek ölçeklenebilirlik ve daha verimli ödeme akışları sağlamak olarak öne çıkıyor.

Avalanche Payments Collective, 150’den fazla ülke arasında fon transferini kolaylaştırmayı ve blokzincir tabanlı küresel ödeme çözümlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Girişimin arkasındaki şirketler, küresel finans alanında blokzincir kullanımını genişletmeyi ve ödeme yeniliklerinin yeni aşamasında etkin rol üstlenmeyi hedefliyor. Yapının, uluslararası para transferleri, ödeme mutabakatı ve merkeziyetsiz finans tabanlı ödeme sistemlerinin benimsenmesini desteklemesi bekleniyor.

Piyasa ilgisi hem grafik hem ağ tarafına çevrildi

AVAX’taki son yükselişte, genel kripto para piyasasında Bitcoin kaynaklı olumlu havanın da etkili olduğu görülüyor. Bitcoin’deki yukarı yönlü seyir, AVAX dahil çok sayıda altcoinde risk iştahını destekleyen bir unsur haline geldi.

Önümüzdeki süreçte yatırımcılar iki başlığı yakından izleyecek. Bunlardan ilki, AVAX’ın direnç bölgesini güçlü hacimle aşıp aşamayacağı olacak. İkincisi ise Avalanche Payments Collective’in benimsenme düzeyi olacak. Ödeme kullanımının artması, uzun vadede tokena yönelik talebi destekleyebilir.