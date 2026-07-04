David Schwartz, yüksek ağ ücretlerinin daha güçlü ekosistem anlamına gelmediğini savunuyor

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, XRP topluluğunda yeniden gündeme gelen ağ ücretleri tartışmasına katıldı. Eski bir XRP değerlendirmesinin yeniden paylaşılmasıyla başlayan tartışma, düşük işlem maliyetlerinin bir kripto ağının zayıflığı mı yoksa avantajı mı olduğu sorusunu öne çıkardı.

XRP etrafında eski tartışma yeniden alevlendi

Tartışmayı başlatan paylaşım, 2024 yılında yapılan bir XRP yorumuna dayanıyor. Söz konusu içerikte, Forbes’ta yer alan ve Ripple ile XRP’nin ilk dönem vizyonunu ele alan bir yazıya atıf yapıldı. Bu çerçevede XRP’nin, hızlı ve düşük maliyetli ödeme çözümleri sunmayı hedefleyen daha geniş bir finansal sistemin parçası olarak kurgulandığı hatırlatıldı.

Paylaşımda ayrıca Ripple’ın büyüme sürecine dönük bir değerlendirme yer aldı. Jed McCaleb, Arthur Britto ve David Schwartz’ın erken dönemde XRP’yi hız ve düşük işlem ücreti odağında şekillendirdiği vurgulandı. Ancak aynı değerlendirme, XRP’nin ağ etkinliği ve işlem ücretleriyle karşılaştırıldığında piyasa değerinin yeterince somut kullanım üretip üretmediğini de sorguladı.

XRP’nin düşük ağ ücretleri bir zayıflık değil, güçlü yön olarak görülmeli. Yüksek ücretleri daha sağlıklı bir ekosistemin işareti saymak ise gerçekten tuhaf bir yaklaşım.

Schwartz düşük ücret yaklaşımını savundu

Schwartz, yüksek ağ ücretlerinin kripto ekosistemi için daha iyi olduğu yönündeki düşünceye açık şekilde karşı çıktı. Ripple’da uzun yıllar teknik liderlik yapan Schwartz, düşük işlem ücretlerinin XRP’nin temel tasarım felsefesinin parçası olduğunu ve bunun olumsuz değil olumlu değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bu çıkış, kripto piyasasında sık görülen bir görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı. Bazı yorumcular, kullanıcıların daha yüksek ücret ödemeye razı olduğu ağların daha güçlü talep gördüğünü öne sürüyor. Buna karşılık düşük maliyet yanlıları, yaygın kullanım ve verimlilik açısından düşük ücretlerin daha işlevsel bir model sunduğunu düşünüyor.

Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları ve kurumsal finans çözümleriyle tanınan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. XRP ise özellikle hızlı mutabakat ve düşük işlem maliyeti hedefiyle tasarlanmış bir dijital varlık olarak öne çıkıyor. Tartışmanın merkezinde de bu tasarım tercihinin piyasa tarafından nasıl yorumlandığı yer alıyor.

Eleştirilerin odağında kullanım ve değer ilişkisi yer aldı

Yeniden dolaşıma giren paylaşım XRP’yi doğrudan hedef almasa da, varlığın gerçek kullanım alanı ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi sorgulayan eleştirilere alan açtı. Özellikle ağ faaliyetinin ve ücret gelirlerinin düşük olmasının, bazı çevrelerde XRP’nin faydasına dair soru işaretlerini büyüttüğü görüldü.

Buna karşın Schwartz, yüksek ücretlerin tek başına kalite ya da ağ sağlığı göstergesi sayılamayacağını vurguladı. Onun yaklaşımına göre bir ağın verimli, hızlı ve düşük maliyetli çalışması, kullanıcı yararı bakımından daha güçlü bir temel oluşturabilir.

Yüksek işlem ücretlerinin daha fazla etkinlikle birlikte ortaya çıkması, bu ücretlerin başlı başına olumlu olduğu anlamına gelmiyor.