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SUI

SUI kritik destek seviyesini test ederken analistler önümüzdeki aylarda %200’ün üzerinde toparlanma olasılığına dikkat çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, uzun vadeli kritik destek seviyesini yeniden test ediyor.
  • 📈 Analistler, bu seviye korunursa $SUI’de önümüzdeki aylarda %200’ü aşan toparlanma ihtimalini izliyor.
  • 🎯 Teknik görünümde 0.65 ile 0.74 dolar aralığı giriş bölgesi, 0.64 dolar altındaki haftalık kapanış ise risk eşiği olarak öne çıkıyor.
  • 🔍 Bitcoin ve Solana dahil bazı büyük altcoinlerde görülen benzer yapı, piyasada daha geniş bir toparlanma beklentisini canlı tutuyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

SUI, uzun vadeli teknik destek seviyesine yeniden yaklaşmasıyla piyasada tekrar öne çıktı. Analistler, satış baskısının sürdüğü bu dönemde söz konusu seviyenin korunmasının, önümüzdeki aylarda daha güçlü bir toparlanmanın önünü açabileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Fiyat ve işlem verileri
2 Analistin öne çıkardığı teknik görünüm
3 İzlenen seviyeler ve hedefler
4 Genel piyasa ile bağlantı

Fiyat ve işlem verileri

TradingView verilerine göre SUI, 0.7528 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte %1.29 yükselen varlığın işlem hacmi 379.49 milyon dolar, piyasa değeri ise 3.05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu değer, toplam kripto para piyasasının yaklaşık %0.14’üne karşılık geliyor.

SUI, kendi blokzinciri üzerinde çalışan bir Katman 1 tokenı olarak biliniyor. Bu nedenle varlığın fiyatındaki olası bir toparlanma, yalnızca tekil bir hareket olarak değil, daha geniş altcoin piyasasının yönüne ilişkin bir gösterge olarak da izleniyor.

Analistin öne çıkardığı teknik görünüm

Kripto analisti Crypto Patel, X üzerinden paylaştığı değerlendirmede SUI fiyatının yüksek zaman diliminde kritik bir trend çizgisi desteğini test ettiğini belirtiyor. Analiste göre bu seviye korunursa SUI, önümüzdeki aylarda %200’ün üzerinde yükseliş potansiyeli taşıyan güçlü bir dönüş sürecine girebilir.

Crypto Patel, SUI’nin yüksek zaman dilimindeki ana destek çizgisinde bulunduğunu ve bu bölgenin korunması halinde fiyatın önümüzdeki aylarda güçlü bir yön değişimi sergileyebileceğini aktarıyor.

Analistin değerlendirmesine göre mevcut piyasa yapısı karışık ancak tamamen zayıf görünmüyor. SUI, Ekim 2025 dibine göre daha yüksek bir dip oluştururken, 6 Şubat 2026 seviyesine kıyasla daha düşük bir dipte işlem görüyor. Bu görünüm, piyasanın yeni bir yükseliş dalgası öncesinde denge arayışında olabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: HTF, İngilizce “high time frame” ifadesinin kısaltmasıdır ve günlük, haftalık ya da aylık gibi daha geniş zaman aralıklarını ifade eder. Teknik analizde bu zaman dilimleri, kısa vadeli dalgalanmalardan daha güçlü kabul edilen ana eğilimi görmek için kullanılır.

İzlenen seviyeler ve hedefler

Paylaşılan işlem planında giriş bölgesi 0.65 ile 0.74 dolar aralığında gösteriliyor. Buna karşılık haftalık kapanışın 0.64 doların altına inmesi, yükseliş beklentisini geçersiz kılacak ana risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Analistin yukarı yönlü hedefleri sırasıyla 0.86, 0.98, 1.18, 1.34, 1.50, 1.73, 2.02, 2.34, 2.55 ve 2.86 dolar seviyelerinde yer alıyor.

GöstergeSeviye
Giriş bölgesi0.65 ile 0.74 dolar
Geçersizlik seviyesiHaftalık kapanışta 0.64 dolar altı
İlk hedef0.86 dolar
Son hedef2.86 dolar

Analizde 8 kat kaldıraç kullanımına da yer verilirken, böyle bir senaryoda getirinin çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor; ancak bu tür işlemler piyasa koşullarına son derece duyarlı ve yüksek risk taşıyor.

Genel piyasa ile bağlantı

SUI’ye ilişkin bu teknik görünüm, Bitcoin, Solana ve bazı büyük altcoinlerde de benzer grafik yapılarının izlendiği bir döneme denk geliyor. Teknik analistler, bu varlıkları olası piyasa toparlanmasının öncü sinyalleri olarak takip ediyor.

Kripto para sektöründe alım ilgisinin yeniden güçlenmesi halinde SUI’nin de diğer Katman 1 ağlarla birlikte benzer bir toparlanma sürecine katılabileceği değerlendiriliyor. Buna karşın paylaşılan seviyeler ve hedefler, kesinlik değil piyasa koşullarına bağlı olasılık çerçevesinde ele alınıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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