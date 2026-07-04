Bitcoin 60 bin doların üstünde tutundu! Kritik formasyonda sırada ne var?

Bitcoin fiyatında teknik görünüm yeniden dikkat çekti. Piyasada yakından izlenen analistlerden John Bollinger, BTC/USD paritesinde güçlü bir dönüşe işaret edebilecek W formasyonunun son aşamasının oluştuğunu belirtti. Bollinger, bu yapının tamamlanması halinde Ekim 2025’ten bu yana etkisini sürdüren düşüş eğiliminin kırılabileceğini değerlendirdi.

Teknik görünümde W formasyonu öne çıktı

John Bollinger, finans piyasalarında yaygın kullanılan Bollinger Bantları göstergesinin geliştiricisi olarak biliniyor. X üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin’in daha önce birkaç yükseliş sinyalini koruyamadığını, bunun da düşüş trendinin gücünü gösterdiğini söyledi. Buna rağmen mevcut fiyat yapısının çift dip niteliği taşıyan bir W dönüş formasyonuna uyduğunu vurguladı.

John Bollinger, Bitcoin’de daha önce birçok yükseliş yapısının bozulduğunu, bunun düşüş eğiliminin gücünü ortaya koyduğunu belirtirken, mevcut görünümün trendi tersine çevirebilecek bir W formasyonuna işaret ettiğini kaydetti.

W formasyonu genellikle iki dip bölgesinin ardından ara tepki seviyesinin aşılmasıyla teyit ediliyor. Bollinger’in paylaştığı grafikte, günlük zaman diliminde fiyat hareketinin Bollinger Bantları’nın alt bandıyla uyumlu ilerlediği görüldü. Analist ayrıca yapının fraktal özellik taşıdığını, daha küçük ölçekli benzer dip ve tepe oluşumlarının da aynı düzen içinde yer aldığını ifade etti. Haftalık grafikte de benzer bir W görünümünün seçildiğini ekledi.

Bollinger son dönemde Bitcoin konusunda iyimser isimler arasında yer alıyor. Mayıs ayının başında, Bitcoin’e yönelik yatırım aracı üzerinden yeni bir uzun pozisyon açtığını da açıklamıştı.

Göstergeler ile piyasa beklentileri tam olarak örtüşmüyor

Piyasadaki bazı fiyat göstergeleri, 2022’deki son ayı piyasasından bu yana görülmeyen sinyaller üretmeye başladı. Buna karşın çok sayıda piyasa katılımcısı, makro ölçekte asıl dip seviyenin henüz oluşmadığını düşünüyor. Bu görüşe göre yeni dip süreci üçüncü çeyrek veya daha sonraki bir dönemde netleşebilir.

ETF girişleri ve 60 bin dolar bölgesi izleniyor

Zincir üstü veri platformu CryptoQuant katkıcılarından Axel Adler Jr., kurumsal alıcı ilgisinin yeniden canlanmasının önemine dikkat çekti. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri cuma günü son on günün ardından ilk net girişini kaydetti. Bu gelişme, kurumsal tarafta satış baskısının hafifliyor olabileceği yönünde ilk işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

Adler Jr., Bitcoin’in ayı döngüsünün geç evresinde bulunduğunu, ancak ETF segmentinin baskının azaldığına dair ilk sinyali verdiğini belirtti. Net giriş tutarı 220 milyon dolar oldu. Bu rakam tek başına çok büyük görülmese de, fiyatın yönü açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Daan Crypto Trades, 220 milyon dolarlık girişin çok büyük görünmediğini ancak fiyat desteği açısından önem taşıyabileceğini, Bitcoin’in yoğun çıkışlara rağmen 60 bin dolar civarında tutunmasının güçlü bir emilim sürecine işaret edebileceğini söyledi.

Trader Daan Crypto Trades, özellikle 60 bin dolar bölgesinin korunmasını önemli buldu. Fiyatın gelecek hafta içinde daha güçlü bir tepki vermesi halinde, bu alanın ciddi satışların karşılandığı bir destek bölgesi olarak öne çıkabileceğini belirtti. Kurumsal talepteki kademeli toparlanma ile teknik formasyonun aynı döneme denk gelmesi, yatırımcıların kısa vadede bu seviyelere odaklanmasına neden oldu.