Bitcoin ETF’leri 10 günlük çıkış serisini kırarak 221 milyon dolar giriş kaydetti

Bitcoin, yatırımcı duyarlılığındaki ani değişimle birlikte 60 bin dolar eşiğinin üzerine çıktı. Fiyattaki toparlanma, son haftalarda yoğun çıkışların görüldüğü spot Bitcoin ETF piyasasına da yansıdı.

ETF piyasasında iki haftanın ilk net girişi

SosoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri 2 Haziran 2026 tarihli son işlem gününde toplam 221 milyon dolar net giriş gördü. Bu veri, fonlardan aralıksız para çıkışının sürdüğü 10 günlük dönemin sona erdiğine işaret etti.

Son haftalarda sert dalgalanma öne çıkarken yatırımcılar Bitcoin ETF’lerinden agresif biçimde para çekmişti. Son girişle birlikte fonlar, yaklaşık iki haftadır ilk kez yeniden taze sermaye çekti.

Spot Bitcoin ETF’lerine 2 Haziran’da giren 221 milyon dolar, 10 günlük net çıkış serisini sonlandırdı ve piyasada talebin yeniden canlandığına işaret etti.

Gösterge Son durum Net ETF akışı 221 milyon dolar giriş Önceki eğilim 10 gün boyunca net çıkış Zamanlama 2 Haziran 2026

Fiyat 60 bin doların üzerine çıktı

ETF tarafındaki bu dönüş, Bitcoin fiyatındaki güçlü sıçramayla aynı döneme denk geldi. Uzun süre aşağı yönlü hareket eden varlık, son günlerde yerel diplerden toparlanarak 60 bin doların üzerine yerleşti.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son üç günde yaklaşık yüzde 7 yükseldi ve yazım sırasında 62.536 dolardan işlem gördü. Bu toparlanma, önceki haftalarda kaydedilen sert günlük kayıpların ardından geldi.

Son üç günde yaklaşık yüzde 7 yükselen Bitcoin, 62.536 dolara çıkarak son haftalardaki düşüş eğilimini tersine çevirdi.

Kurumsal ilgi yeniden güçlenebilir

ETF’lere dönen sermaye, kurumsal yatırımcı güveninin yeniden toparlanıyor olabileceğine işaret ediyor. Piyasadaki iyimserlik, ay içinde daha güçlü fiyat hareketlerinin görülebileceği beklentisini destekliyor.

Analistler, yükseliş eğiliminin korunması halinde Bitcoin’in 63 bin dolar seviyesini yeniden test edebileceğini değerlendiriyor. Talebin sürmesi durumunda önceki zirvelerin üzerine doğru yeni bir hamle de gündeme gelebilir.

SosoValue, dijital varlık fon akışlarını izleyen bir veri platformu olarak ETF piyasasındaki günlük giriş ve çıkışları derliyor. Bu nedenle platformun verileri, kurumsal talebin yönünü izleyen yatırımcılar açısından yakından takip ediliyor.