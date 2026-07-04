Ripple ortağı Securitize halka açılarak tokenizasyon alanında Wall Street’te bir ilke imza attı

Ripple‘ın stratejik ortakları arasında yer alan Securitize, Wall Street’te halka açık ilk tokenizasyon şirketi olarak işlem görmeye başladı. Bu adım, blokzincir tabanlı finans altyapısıyla geleneksel sermaye piyasaları arasındaki yakınlaşmada önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal finans ile blokzincir arasında yeni eşik

Piyasa analisti Diana, bu listelemeyi gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu açısından belirleyici bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Diana’ya göre gelişme, kurumsal yatırımcıların blokzincir tabanlı finansal altyapıya duyduğu güvenin arttığını gösterirken, tokenizasyonun deneme aşamasını geride bırakarak ana akım finansa daha güçlü biçimde girdiğine işaret ediyor.

Securitize’ın halka açılması, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda kurumsal güvenin güçlendiğini ve bu alanın artık deneysel çerçevenin ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

Securitize, geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde ihraç edilmesi, yönetilmesi ve alınıp satılmasına imkan tanıyan başlıca platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, menkul kıymetlerin dijital temsilini oluşturan altyapısıyla kurumsal ürünlerde giderek daha görünür hale geldi.

Platform, BlackRock’ın BUIDL fonu ile VanEck’in tokenleştirilmiş ABD Hazine bonosu fonu VBILL dahil olmak üzere büyük ölçekli kurumsal ürünlere hizmet veriyor. Bu tablo, Securitize’ın sektörün merkezindeki konumunu güçlendiriyor.

Kurum Ürün Alan BlackRock BUIDL Tokenleştirilmiş fon altyapısı VanEck VBILL Tokenleştirilmiş ABD Hazine bonosu fonu

Ripple ile bağlar daha da güçlendi

Securitize’ın Ripple ile ilişkisi de son dönemde daha görünür hale geldi. Ripple’ın Hidden Road’u 1,25 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından Securitize, bu işlemle bağlantılı tokenleştirilmiş teminat girişimlerinde yer almaya başladı.

Aynı dönemde Ripple’ın stabilcoini RLUSD kurumsal mutabakat işlemlerinde benimsenmeye başladı. XRP Ledger ise tokenleştirilmiş varlıkları ve kurumsal düzeyde finans uygulamalarını desteklemek amacıyla geliştirilen bir blokzincir ağı olarak kullanım alanını genişletiyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, tahvil, fon payı veya gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir. RLUSD ise Ripple tarafından geliştirilen ve kurumsal ödemeler ile mutabakat süreçlerinde kullanılması hedeflenen dolar endeksli stabilcoindir.

Diana, bankalar, varlık yöneticileri ve finans kuruluşları tokenizasyona yöneldikçe devlet tahvillerinden özel krediye, para piyasası fonlarından hisse senetleri ve gayrimenkule kadar trilyonlarca dolarlık varlığın zamanla blokzincir altyapısına taşınabileceğini vurguluyor.

Kurumsal ilgi genişliyor

Diana, yaşanan gelişmelerin tekil adımlar olmadığını, küresel finansın yapısını değiştiren daha geniş bir dönüşümün parçası olduğunu düşünüyor. Bu görüşe göre Securitize gibi şirketler ile Ripple ve XRP Ledger gibi altyapı sağlayıcıları, dijital sermaye piyasalarının yeni döneminde merkezi bir rol üstlenebilir.

Kurumsal ivmenin sürdüğü görülüyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşları, varlık ihracı, takas ve yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmek için tokenizasyon modellerini aktif biçimde inceliyor.

JPMorgan da kısa süre önce tokenizasyonu modern finansın en umut verici eğilimlerinden biri olarak öne çıkardı. XRP Ledger’ın ise kurumsal tokenizasyon girişimlerinde değerlendirilen blokzincir ağlarından biri olarak daha fazla anıldığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler, blokzincirin yeni ortaya çıkan bir teknolojiden çıkıp küresel finans altyapısının temel unsurlarından biri haline gelme sürecini kademeli biçimde hızlandırıyor.