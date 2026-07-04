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Tether (USDT)

Revolut’ta USDT için kritik takvim netleşti! Avrupa’daki kullanıcıları hangi değişiklik bekliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Revolut, Avrupa’daki uygun hesaplar için USDT desteğini 31 Ağustos 2026’da sonlandıracak.
  • 📅 Kullanıcılar 6 Temmuz’a kadar alım yapabilecek, 30 Temmuz 2026’dan sonra yeni USDT yatırımı kabul edilmeyecek.
  • 💱 Süre sonunda hesapta kalan bakiyeler, delist anındaki fiyatla temel para birimine çevrilecek ve bu süreçte $USDT Avrupa’da daha sıkı kurallarla karşılaşıyor.
  • 🇪🇺 MiCA uyumu, Avrupa’daki platformların onaysız stabilcoinlere yaklaşımını doğrudan değiştiriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Avrupa’da faaliyet gösteren finans teknolojisi şirketi Revolut, uygun durumdaki bazı Avrupa hesaplarında USDT desteğini sonlandıracağını kullanıcılarına bildirdi. Şirket, bu adımı Avrupa Birliği’nde MiCA kurallarının devreye girmesiyle birlikte uyum sürecinin bir parçası olarak attı. Etkilenen kullanıcıların, ellerindeki USDT varlıklarını 31 Ağustos 2026 saat 12.00 GMT’ye kadar satması, çekmesi veya başka bir cüzdana aktarması gerekecek.

İçindekiler
1 Takvim iki aşamada işleyecek
2 Kalan bakiyeler temel para birimine çevrilecek
3 MiCA etkisi öne çıkıyor
4 Avrupa’daki daha geniş dönüşümün parçası

Takvim iki aşamada işleyecek

Revolut, değişikliği müşteri e postası ve uygulama bildirimleri üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre USDT desteği iki aylık bir geçiş süreciyle kademeli olarak kaldırılacak. Kullanıcılar 6 Temmuz’a kadar USDT satın almaya devam edebilecek.

Yeni USDT yatırma işlemleri ise 30 Temmuz 2026’dan sonra kabul edilmeyecek. Yatırma süresi sona erdikten sonra kullanıcılar, 31 Ağustos tarihine kadar ellerindeki USDT’yi alıp satabilecek ve tokenleri başka kripto cüzdanlarına transfer edebilecek.

Revolut, etkilenen hesaplarda 31 Ağustos 2026 saat 12.00 GMT’den sonra USDT tutulamayacağını ve bu tarihe kadar kullanıcıların satış, çekim veya transfer işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Kalan bakiyeler temel para birimine çevrilecek

Şirket, müşterilerine son tarihten önce USDT bakiyelerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Revolut’un delist politikasına göre, ilgili hesaplarda sürenin sonunda kalan USDT bakiyeleri, delist dönemindeki USDT fiyatı esas alınarak müşterinin temel para birimine dönüştürülecek.

Bu uygulamanın yalnızca süreç hakkında bilgilendirilen müşteriler için geçerli olduğu belirtildi. Revolut, USDT’nin listelenmeye devam ettiği bölgelerdeki kullanıcıların bu varlığa erişmeyi sürdürebileceğini de aktardı. Böylece kararın, Avrupa’daki uygun hesaplarla sınırlı olduğu netleşti.

MiCA etkisi öne çıkıyor

Kararın merkezinde Avrupa Birliği’nin kripto varlık düzenlemesi MiCA bulunuyor. MiCA, Avrupa Birliği içinde kripto varlık ihraççıları ve hizmet sağlayıcıları için ortak kurallar getiren yeni çerçeve olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen yasal çerçevesidir. Bu düzenleme, özellikle stabilcoin ihraççıları ve kripto hizmet sağlayıcıları için lisans, şeffaflık ve rezerv yönetimi gibi alanlarda ortak yükümlülükler getirir.

USDT tarafında ise henüz MiCA kapsamında bir yetkilendirme bulunmuyor. Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, daha önce bu yasal çerçevenin dünyanın en büyük stabilcoini için tasarlanmadığını savunmuştu. Ardoino, rezerv gereklilikleri, likidite yönetimi ve ihraççılar açısından olası geri ödeme riskleri gibi başlıklara dikkat çekmişti.

Avrupa’daki daha geniş dönüşümün parçası

Revolut’un kararı, 1 Temmuz’da başlayan MiCA uyum sürecinin ardından Avrupa’daki daha geniş bir değişimin işareti olarak görülüyor. Bölgede faaliyet gösteren diğer bazı kripto platformları da Avrupalı kullanıcılar için USDT erişimini kısıtlayan adımlar attı. Bu durum, listelenen tokenlerin Avrupa Birliği kurallarına uygunluğunun daha yakından incelendiğini gösteriyor.

Tether cephesinde son dönemde dikkat çeken başka bir gelişme de yaşandı. Chainalysis verilerine göre şirket, ABD Hazine Bakanlığı yaptırım güncellemeleri kapsamında TRON blokzincirindeki 131 cüzdandaki USDT bakiyelerini dondurdu. Söz konusu cüzdanların, Horasan Vilayeti olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı olduğu belirtildi. Bu adım MiCA ile doğrudan bağlantılı olmasa da, Tether’in düzenleyici veya kolluk kuvveti talepleri doğrultusunda TRON üzerindeki USDT’yi engelleyebildiğini ortaya koydu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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