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BITCOIN (BTC)

Bitcoin göstergelerinde toparlanma sinyalleri güçlenirken 65400 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de teknik ve zincir üstü göstergeler, satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor.
  • 📈 Analistler, güçlü alım gelirse $BTC’de 65.400 dolar seviyesinin öne çıkabileceğini vurguluyor.
  • 📊 CryptoQuant verisi, gerçekleşen kar zarar oranının son 43 ayın en düşük düzeyine indiğini gösteriyor.
  • 🧭 Geçmiş örneklerde benzer sinyaller, uzun vadeli dip bölgeleri sonrası toparlanmalarla örtüştü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin fiyatında teknik ve zincir üstü veriler, satış baskısının zayıflamaya başlayabileceğine işaret ediyor. Analistler, geçmişte güçlü toparlanmalar öncesinde görülen bazı sinyallerin yeniden ortaya çıktığını belirtiyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergelerde dikkat çeken değişim
2 Zincir üstü veriler dip ihtimaline işaret ediyor

Teknik göstergelerde dikkat çeken değişim

Bitcoin 62.502 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 1,26 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 25,47 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,25 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bitcoin’in toplam piyasa hakimiyeti de yüzde 57,99 olarak kaydedildi.

Teknik analist Ali Martinez, Bitcoin’in 12 saatlik grafiğinde nadir görülen üç olumlu sinyalin aynı anda belirdiğini söyledi. Martinez, bu görünümün kısa vadede piyasanın yönü açısından yakından izlendiğini aktarıyor.

Ali Martinez, Bitcoin’in 12 saatlik grafiğinde aynı anda oluşan üç güçlü teknik sinyalin, son satış dalgasında ivme kaybına işaret ettiğini değerlendiriyor.

Tom DeMark Sequential göstergesi alış sinyali üretirken, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI tarafında da pozitif uyumsuzluk görülüyor. Bu yapı, fiyat aşağı yönlü hareketini sürdürürken momentumun güçlenmeye başlaması anlamına geliyor. Kısa vadeli trendi izlemek için kullanılan SuperTrend göstergesinin de yükseliş yönüne dönmesi, bu tabloyu destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda olası dönüş noktalarını belirlemeye çalışan teknik bir göstergedir. SuperTrend ise fiyat ve oynaklık verilerini kullanarak kısa vadeli trend yönündeki değişimi takip eder.

Bu sinyallerin spot piyasada kalıcı alımlarla desteklenmesi halinde analistler 65.400 dolar seviyesini bir sonraki önemli hedef olarak izliyor. Bu bölge, aynı zamanda TD Sequential tarafında öne çıkan önemli bir direnç çizgisiyle de örtüşüyor.

Zincir üstü veriler dip ihtimaline işaret ediyor

Grafiklerin yanında zincir üstü veriler de benzer bir tablo sunuyor. Blokzincir analiz platformu CryptoQuant, gerçekleşen kar zarar oranının eksi 0,35 seviyesine gerilediğini açıkladı. Şirket, bu verinin son 43 ayın en düşük düzeyine indiğini kaydetti.

CryptoQuant, geçmiş örneklerde bu göstergenin uzun vadeli piyasa diplerine yakın dönemlerde dikkat çektiğini ve ardından fiyat toparlanmalarının geldiğini belirtiyor. Şirket, mevcut verinin tek başına kesin bir dönüş anlamına gelmediğini, ancak tarihsel açıdan önemli bir sinyal oluşturduğunu vurguluyor.

CryptoQuant verileri, gerçekleşen kar zarar oranındaki sert gerilemenin geçmişte Bitcoin için uzun vadeli dip bölgelerine yakın dönemlerde görüldüğüne işaret ediyor.

Birden fazla teknik gösterge ile tarihsel öneme sahip zincir üstü sinyallerin aynı yönde toplanması, piyasada toparlanma beklentisini güçlendiriyor. Buna karşın analistler, hiçbir göstergenin tek başına garanti sunmadığını hatırlatıyor.

Bitcoin yakın direnç bölgesinin üzerine güçlü alım hacmiyle çıkarsa 65.400 dolar seviyesi daha fazla öne çıkabilir. Buna karşılık mevcut destek korunamazsa fiyatın yatay bant içinde kalması ve olası toparlanmanın gecikmesi gündemde kalacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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