Shiba Inu dar bantta kalırken, analistler SHIB fiyatında kırılım için hacim artışına dikkat çekiyor

Shiba Inu fiyatı 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü dar bir bantta hareket etti. Günlük ve haftalık tabloda sınırlı yükseliş görülse de teknik göstergeler, yukarı yönlü ivmenin direnç bölgesinde zorlandığına işaret etti. Zincir üstü verilerde artan hareketlilik dikkat çekerken, büyük yatırımcılarla ilişkilendirilen cüzdan yoğunlaşması temkinli görünümü korudu.

Fiyat sıkışırken direnç baskısı sürüyor

SHIB, haberin yazıldığı sırada 0.000004378 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 1.12 yükselen tokenin işlem hacmi yüzde 4.01 artışla 73.06 milyon dolara çıktı. Haftalık artış ise yüzde 3.32 oldu.

Analist Crypto With Gopal, SHIB grafiğinde dikdörtgen sıkışma yapısının öne çıktığını, ayrıca çift tepe ihtimalinin de izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Fiyatın bant içinde alıcı bulmaya devam ettiği, ancak üst sınırdaki satış baskısının da birçok kez yükselişi durdurduğu görülüyor.

SHIB için izlenen dikdörtgen yapı korunurken, bu bandın yukarı kırılması çift tepe baskısını zayıflatabilir ve yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir.

Bu nedenle mevcut işlem aralığının alt desteği kısa vadede kritik önem taşıyor. Yukarı yönlü kırılımın kalıcı olabilmesi için daha güçlü hacim gerekebilir. Aksi halde fiyatın bir süre daha yatay bant içinde kalması olası görülüyor.

Vadeli işlemlerde hareketlilik arttı

CoinGlass verilerine göre SHIB vadeli işlem hacmi yüzde 15.72 artarak 99.53 milyon dolara yükseldi. Açık pozisyon büyüklüğü de yüzde 2.10 artışla 34.98 milyon dolara çıktı. Bu tablo, piyasada aktif pozisyonların arttığını gösterse de aşırı kaldıraç işaretinin öne çıkmadığı değerlendiriliyor.

OI ağırlıklı fonlama oranı yüzde 0.0029 seviyesinde bulundu. Bu veri, vadeli piyasada ilginin sürdüğünü gösterirken, aşırı ısınmış bir yapı oluşmadığına da işaret etti.

Zincir üstü dağılım temkinli görünümü destekliyor

Zincir üstü adres verileri ise daha karmaşık bir tablo sundu. Bubblemaps, blokzincir üzerindeki cüzdan kümeleri ve token akışları arasındaki ilişkileri görselleştiren bir analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Bubblemaps, cüzdanlar arasındaki bağlantıları ve token yoğunlaşmasını görsel ağ yapısıyla gösteren bir zincir üstü analiz aracıdır. Bir varlıkta belirli adreslerin birlikte hareket etmesi, yoğunlaşma ve koordineli işlem riskinin izlenmesinde kullanılır.

Veriler, genel dağılımın nötr ile hafif olumlu bir aralıkta olduğunu düşündürse de merkezi cüzdan riski öne çıktı. En büyük adresler arasında yer alan yakım cüzdanları, bu grubun elindeki tokenlerin yüzde 41.04’ünü taşıyor. Dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılmış bu tokenler, talebin zayıflamaması halinde arz tarafında destekleyici bir unsur olabilir.

Buna karşılık, birbiriyle bağlantılı 252 adreslik bir kümenin toplam SHIB arzının yüzde 8.58’ini elinde tutması dikkat çekti. Bu yoğunlaşma, yatırımcılar açısından aşağı yönlü baskı riski yaratıyor. Söz konusu kümenin satışa yönelmesi halinde fiyat üzerinde belirgin bir baskı oluşabileceği değerlendiriliyor.

Bağlantılı adres kümeleri, büyük yatırımcıların eşgüdümlü hareket edebileceğine işaret edebilir; bu nedenle destek seviyesinin korunup korunmayacağı kısa vadede yakından izleniyor.

Mevcut görünümde Shiba Inu, destek ve direnç seviyeleri arasında sıkışmış durumda. Alıcıların kontrolü artırabilmesi için yukarı yönlü kırılım öne çıkarken, desteğin kaybedilmesi yeni bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir.