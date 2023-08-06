En büyük ikinci meme coin konumunda olan Shiba Inu (SHIB) nihayet kritik hedefe dün ulaştı. Bu bölge uzun süredir takip ediliyordu. Yazı hazırlandığı sırada hafif bir düşüş yaşamış olsa da fiyat 0,00001 dolar seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Peki bundan sonrası için yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviler hangileri?

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) fiyatı Mayıs 2023’ten bu yana ilk kez 0,000095 dolarlık kritik eşiği aştı. Üsteli piyasa genelinde daha fazla düşüş endişesi hakimken bunu başardı. Fiyat yükselişi Binance tarafından yapılan duyurunun ardından geldi. Binance borsadaki krediler için Shiba Coin’i teminat varlığı olarak ekledi. Bu hamle, Shiba Inu sahiplerinin Binance borsasında “Esnek Krediler” almak için SHIB’yi teminat olarak yatırmalarına olanak tanıyacak.

Ağustos ayına girerken, Shiba Inu İşlem Hacmi, başarılı Shibarium ürün güncellemelerinin geçtiğimiz haftalarda ekosistemi alevlendirmesinin ardından düşüşe geçti. Ancak, Binance haberi ağ aktifliğini yeniden canlandırmayı başardı. SHIB Token Transferleri, beş gün önce kaydedilen 7,03 trilyonluk hacme kıyasla %66 düşüş göstererek 2 Ağustos’ta 2,4 trilyon olarak gerçekleşti. Transfer Edilen Token sayısındaki artış, SHIB için artan bir piyasa talebini yansıtıyor.

Shiba Coin Fiyat Yorum

Aşağıda gösterildiği üzere, ayılar 1,5 trilyon SHIB tokenı satmak için aktif emir vermiş durumda. Endişe verici olan şey alıcıların 1,4 trilyon dolarlık emir birikimi bunu karşılamıyor. Yükseliş hissiyatı devam etse de ayıları bir noktada kar satışı için hacimli satışlara yönelebileceği endişesi emir defterinden net biçimde okunabilir.

Öte yandan daha fazla yükseliş için 0,000011 dolar direnci biraz zorlayıcı olabilir. Aşağıda görüldüğü üzere, 243 trilyon SHIB tokenını ortalama 0,000011 fiyattan tutan 318.950 adres var. Bu durum kar elde etmek isteyen yatırımcıların direnci sağlamlaştırabileceğini gösteriyor. Buna karşılık kısa vadede 0,000008 dolar desteği güçlü konumunu sürdürüyor. Ancak altındaki kapanışlar 0,000006 dolara kadar düşüşü tetikleyebilir.

Shiba Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,0000099 dolardan alıcı buluyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.