Dogecoin teknik toparlanmanın ardından kritik desteğini koruyarak yukarı yönlü eğilimini sürdürdü

Dogecoin, son geri çekilmenin ardından teknik göstergelerden gelen olumlu sinyallerle yeniden toparlandı. Fiyatın kritik destek bölgesini geri alması ve işlem hacmindeki artış, kaldıraçlı pozisyonlarda sınırlı zayıflamaya rağmen talebin sürdüğüne işaret etti.

Fiyat toparlandı, destek bölgesi öne çıktı

CoinMarketCap verilerine göre DOGE, yazım sırasında 0.07692 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte %1.63 yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi 978.49 milyon dolara, piyasa değeri ise 13.11 milyar dolara ulaştı.

4 Temmuz 2026 tarihinde değerlendirme yapan kripto para analisti Alpha Crypto Signal, Dogecoin fiyatının boyun çizgisi desteğinden V tipi bir formasyonla başarılı şekilde döndüğünü belirtiyor. Analiste göre bu görünüm, önceki düşüşün ardından piyasa yapısında iyileşmeye işaret ediyor ve DOGE’nin bazı önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalması bu tabloyu destekliyor.

Alpha Crypto Signal, Dogecoin fiyatı yeniden kazanılan boyun çizgisinin üzerinde kaldığı sürece mevcut trendin korunabileceğini, bu seviyeye olası bir geri dönüşün ise bir sonraki yükseliş hamlesi öncesinde yeni bir alım fırsatı sunabileceğini değerlendiriyor.

V tipi toparlanma, sert düşüşlerin ardından alıcıların hızlı biçimde devreye girmesiyle oluşan dönüş formasyonları arasında yer alıyor. Fiyatın boyun çizgisi üzerinde tutunması, bazı yatırımcılar açısından düşüş evresinin sona erdiğine dair güçlü bir teknik işaret kabul ediliyor.

Bununla birlikte teknik formasyonlar tek başına kesin yön göstermiyor. DOGE bu destek seviyesini koruyabilirse mevcut yükseliş hareketine yönelik beklentiler güçlenebilir. Destek seviyesinin kaybedilmesi halinde ise rallinin ivmesi zayıflayabilir.

Mini sözlük: Boyun çizgisi, teknik analizde bir dönüş formasyonunun kırılma veya savunma seviyesi olarak izlenen fiyat bandını ifade eder. V tipi toparlanma ise düşüşün ardından fiyatın hızlı şekilde yukarı dönmesiyle oluşan keskin bir geri dönüş yapısıdır.

Türev verileri alım iştahının sürdüğünü gösterdi

Türev piyasa verileri, alım ilgisinin tamamen kaybolmadığını ortaya koydu. Açık pozisyon büyüklüğü %0.90 düşüşle 1.08 milyar dolara gerilerken, işlem hacmi %8.64 artışla 1.06 milyar dolara çıktı. Bu tablo, piyasadaki hareketliliğin arttığını ancak açık kaldıraçlı pozisyonlarda hafif bir azalma yaşandığını gösterdi.

Gösterge Son durum Değişim Açık pozisyon 1.08 milyar dolar %0.90 düşüş İşlem hacmi 1.06 milyar dolar %8.64 artış OI ağırlıklı fonlama oranı 0.0087% Pozitif kaldı

OI ağırlıklı fonlama oranı 0.0087% seviyesinde kaldı. Bu oran, alıcıların pozisyonlarını taşımak için satıcılara kıyasla bir miktar daha fazla ödeme yapmayı sürdürdüğünü ve piyasa duyarlılığının ılımlı biçimde pozitif kaldığını gösteriyor.

Artan hacim ile pozitif fonlama oranının birlikte görülmesi, Dogecoin tarafında ilginin sürdüğünü gösterse de daha güçlü bir yükseliş senaryosu için fiyat hareketinin ek teyit üretmesi gerekiyor.

Yeni işlemler için destek seviyesi izleniyor

Önümüzdeki işlem seanslarında boyun çizgisi desteğinin savunulup savunulamayacağı yakından izlenecek. Bu seviyenin korunması ve hacmin artmaya devam etmesi halinde DOGE daha güçlü direnç bölgelerini test etmeye yönelebilir.

Buna karşılık fiyat destek bölgesinin altına inerse hareketin yatay seyre dönmesi ve piyasanın yeni yönünü daha sonra belirlemesi beklenebilir. Mevcut görünüm, teyit edilmiş V tipi toparlanma, yükselen hacim ve pozitif fonlama oranıyla birlikte momentumun güçlendiğine işaret etse de daha büyük bir yükseliş için ek fiyat teyidi gerektiriyor.