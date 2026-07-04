SHIB’de 62,8 milyarlık çıkış dikkat çekti! Yatırımcılar hangi sinyali izliyor?

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki genel toparlanmayla birlikte yeniden yatırımcı ilgisi çekmeye başladı. Son 24 saatte özellikle borsa hareketlerinde görülen belirgin artış, işlem tarafında alım yönlü eğilimin güç kazandığına işaret etti.

Borsa verilerinde güçlü hareket

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı son 24 saatte yüzde 37’den fazla yükseldi. CryptoQuant, zincir üstü ve borsa verileri sunan bir kripto analiz platformu olarak piyasadaki para giriş çıkışlarını yakından izliyor.

Son 24 saatte borsalardan alım amacıyla çıkan SHIB miktarı, satış amacıyla borsalara giren miktarı 62.807.380.000 SHIB farkla geride bıraktı.

Veriler, SHIB destekleyen borsalarda alım işlemlerinin satış denemelerine kıyasla daha ağır bastığını gösterdi. Borsalardan çıkan token miktarının borsalara giren miktarı açık farkla aşması, kısa vadede talep tarafının daha canlı olduğunu ortaya koydu.

Duyarlılıkta yön değişimi

Son haftalarda kripto piyasasındaki oynaklık nedeniyle yatırımcılar meme coin segmentinde daha temkinli davranıyordu. Buna karşın SHIB tarafındaki son net akış değişimi, piyasa duyarlılığında ani bir dönüş yaşanmış olabileceğini düşündürdü.

Bu hareketlilik, Shiba Inu fiyatında görülen toparlanmayla aynı döneme denk geldi. Günlük getirilerde kayda değer artış yaşanması, borsa verilerindeki alım ağırlıklı tabloyla birleşince tokena yönelik ilginin yeniden güçlendiği görüldü.

Fiyat toparlanması öne çıktı

Shiba Inu yazım sırasında 0.000004463 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki yükseliş ile ağ ve borsa aktivitesindeki artışın aynı anda ortaya çıkması, piyasada SHIB için daha geniş çaplı bir hareket ihtimalinin yakından izlendiğini gösteriyor.

Bununla birlikte kısa vadeli sert akış değişimlerinin tek başına kalıcı yön tayini için yeterli olmayabileceği de biliniyor. Yine de son 24 saatte ortaya çıkan tablo, Shiba Inu’da talebin belirgin şekilde canlandığını ortaya koydu.