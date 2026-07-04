XRP temmuz başındaki toparlanmayla son dört günde %8’in üzerinde yükseldi

XRP, 4 Temmuz öncesinde kripto para piyasasında görülen toparlanma eğilimiyle birlikte son günlerde güçlü bir yükseliş kaydetti. Varlık, 1 Temmuz’daki 1,02 dolar dip seviyesinden toparlanarak dört gün üst üste değer kazandı ve 4 Temmuz’da 1,14 dolardan işlem gördü.

Satın alma ilgisi destek bölgesinde güçlendi

Santiment verilerine göre kripto para piyasasında haftalardır etkili olan korku, ETF çıkışları, büyük yatırımcıların temkinli duruşu ve zayıf duyarlılık yerini kademeli biçimde alım ilgisine bıraktı. Alıcıların özellikle kritik destek seviyelerine yakın bölgelerde yeniden devreye girmesi, XRP dahil birçok kripto paranın aynı gün yükselmesine katkı sağladı.

Santiment, XRP’de kısa ve uzun vadeli ortalama getirilerin tarihi dip seviyelere inmesinin, piyasada aşırı korkuya işaret ettiğini ve bunun bir rahatlama yükselişini destekleyebileceğini değerlendiriyor.

XRP, birkaç gün boyunca 1,00 dolar ile 1,07 dolar aralığında sıkıştıktan sonra yönünü yukarı çevirdi. Son yedi günde %8’in üzerinde artış gösteren varlıkta, bazı yatırımcılar derin kayıpları ters yönlü bir sinyal olarak değerlendirdi.

Zarar derinleşirken tepki yükselişi geldi

Zincir üstü karlılık göstergeleri de bu hareketten önce dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. XRP’nin 30 günlük MVRV oranı yaklaşık eksi %45’e, 365 günlük MVRV oranı ise yaklaşık eksi %47’ye geriledi. Bu tablo, hem kısa vadeli hem uzun vadeli yatırımcıların ortalama maliyetlerinin mevcut fiyatın üzerinde kaldığını gösteriyor.

Mini sözlük: MVRV, piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki ilişkiyi ölçen bir zincir üstü göstergedir. Negatif MVRV, ortalama yatırımcının zarar bölgesinde bulunduğunu ve bazı durumlarda satış baskısının zayıflayabileceğini gösterir.

Santiment, XRP’nin 12 yılı aşan işlem geçmişinde bu zaman aralıklarında ortalama getirilerin daha düşük bir seviyeye inmediğini belirtti. Bu durum, piyasadaki korkunun olağan dışı ölçüde yükseldiğine işaret ederken, son yükselişin bir rahatlama tepkisi olarak okunmasına yol açtı.

Bitcoin karşısında teknik görünüm güçlendi

Son fiyat hareketi, XRP’nin Bitcoin karşısında da güç kazanmasını sağladı. İki saatlik XRP BTC grafiğinde 50 dönemlik hareketli ortalama, 200 dönemlik hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu kesişim, kısa vadeli altın kesişim sinyali olarak izleniyor.

XRP, 25 Haziran’da gördüğü 1,01 dolarlık 19 aylık dip seviyenin ardından 1 dolar bandında kalmayı sürdürürken, Bitcoin karşısındaki kısa vadeli teknik görünüm toparlanma sinyali verdi.

Temmuz ortasındaki işlemlerde XRP’nin Bitcoin karşısında sert biçimde yükselmesi, haziran ortasından bu yana süren düşüş eğilimini tersine çevirdi. Buna karşın fiyatın hala 1 dolar bandında kalması, yükselişin henüz daha geniş bir kırılmaya dönüşmediğini gösteriyor.

Ağ büyümesi fiyat zayıflığına rağmen hızlandı

Fiyattaki hayal kırıklığına karşın XRP’ye yönelik ilginin azalmadığı da zincir üstü verilerde görüldü. XRP Ledger üzerinde bir günde 4.941 yeni cüzdan oluşturuldu. Bu seviye, son üç aydan uzun sürenin en güçlü ağ büyümesi artışı olarak kayda geçti.

Veriler, yeni kullanıcıların zayıf fiyat performansına rağmen ekosisteme giriş yaptığını ortaya koydu. Piyasada 1,00 dolar ile 1,05 dolar aralığı olası geri çekilme alım bölgesi olarak izlenirken, duyarlılığın da son üç ayın en yüksek kaçırma korkusu seviyesine ulaştığı görüldü.