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PEPE

PEPE grafiğinde düşen kama kırılımıyla birlikte $0.00000550 hedefi gündeme taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 PEPE’de düşen kama kırılımı sonrası $0.00000550 hedefi yeniden gündeme geldi.
  • 📈 Son 24 saatte %15.99 yükselen $PEPE, $0.000002816 seviyesinde işlem görüyor.
  • 🧭 MACD güçlenirken RSI 80.80’e çıktı ve kısa vadede aşırı alım bölgesi öne çıktı.
  • ₿ Bitcoin’deki yukarı yönlü hava korunursa PEPE’de direnç kırılımı yakından izlenecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

PEPE, kritik bir destek bölgesinden toparlanmasının ardından teknik görünümünü güçlendirdi. Uzun süredir devam eden sıkışma yapısının yukarı yönlü kırılması, alımların sürmesi halinde yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Yazım sırasında PEPE, $0.000002816 seviyesinde işlem görürken 24 saatlik hacmi $219.96 milyon, piyasa değeri ise $1.16 milyar olarak kaydedildi. Son 24 saatteki %15.99 artış, fiyat yapısındaki iyileşmeyle birlikte dikkat çekti.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kırılım izleniyor
2 Göstergeler yükseliş eğilimine işaret ediyor
3 Piyasa yönü belirleyici olacak

Teknik görünümde kırılım izleniyor

Kripto para analisti Globe Of Crypto, PEPE’nin birkaç hafta boyunca düşen kama formasyonu içinde yatay seyrettiğini, ardından yeniden yükseliş ivmesi kazandığını belirtiyor. Analiste göre fiyatın önemli bir destek alanından tepki vermesi, trendin yön değiştirebileceğine dair öne çıkan teknik sinyaller arasında yer alıyor.

Globe Of Crypto, PEPE’nin önemli destek bölgesinden toparlandığını ve günlük kapanışın yatay direncin üzerinde gerçekleşmesi halinde kırılımın teyit edilebileceğini vurguluyor.

Piyasada şimdi gözler yatay direnç seviyesine çevrilmiş durumda. Günlük kapanışın bu bölgenin üzerinde oluşması, yükseliş senaryosunun güç kazanmasına neden olabilir. Alım baskısının korunması halinde teknik projeksiyonlar, fiyatın $0.00000550 seviyesine yönelme ihtimalini öne çıkarıyor.

GöstergeMevcut durumYorum
Fiyat$0.000002816Kırılım sonrası toparlanma sürüyor
24 saatlik değişim%15.99Kısa vadeli ivme güçlendi
Hedef seviye$0.00000550Direnç aşılırsa gündeme gelebilir

Göstergeler yükseliş eğilimine işaret ediyor

TradingView verilerine göre MACD göstergesi de alıcıların güç kazandığını gösteriyor. Mavi çizginin turuncu sinyal çizgisinin üzerine çıkması ve pozitif bölgeye geçmesi, yükseliş ivmesinin arttığına işaret ediyor. Yeşil histogram çubuklarının büyümeye devam etmesi de bu hareketi destekliyor.

Mini sözlük: MACD, kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi ölçen bir momentum göstergesidir. RSI ise fiyat hareketinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesine ulaşıp ulaşmadığını izlemek için kullanılır.

14 günlük RSI göstergesi 80.80 seviyesine yükseldi. Bu değer, varlığın aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor. Haziran sonunda 20.00 seviyesinin altına sarkan RSI’ın kısa sürede bu kadar sert toparlanması, fiyat hareketindeki hızlanmayı ortaya koyuyor. Sinyal çizgisi ise 60.15 seviyesinde bulunuyor.

MACD ve RSI verileri, PEPE’de son dönemde zayıflayan görünümün yerini daha güçlü bir toparlanmaya bıraktığını gösteriyor.

Piyasa yönü belirleyici olacak

PEPE’deki yükseliş eğilimi, yalnızca formasyon kırılımıyla sınırlı değil. Bitcoin’in yukarı yönlü hareket etmeye başlamasıyla birlikte genel kripto para piyasasında oluşan daha olumlu hava da bu görünümü destekliyor. Bu nedenle PEPE’nin sonraki adımı, hem kendi direnç bölgesini aşıp aşamayacağına hem de piyasa genelindeki eğilimin sürüp sürmeyeceğine bağlı olacak.

Direnç seviyesinin kalıcı biçimde aşılması halinde $0.00000550 hedefi daha güçlü şekilde gündeme gelebilir. Buna karşılık yükselişin zayıflaması durumunda kısa vadeli kar satışları görülebilir. Analizde yer alan fiyat tahminleri kesinlik taşımıyor ve kripto para piyasasındaki yüksek oynaklık nedeniyle riskler devam ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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