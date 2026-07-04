Dijital Asset Investor, düzenlemeler ve RLUSD büyümesiyle XRP’nin uzun vadede Bitcoin’e yaklaşabileceğini savunuyor

Kripto para piyasasında XRP ile Bitcoin arasındaki rekabete ilişkin tartışmalar yeniden hız kazandı. X platformunda paylaşım yapan Digital Asset Investor, Bitcoin’in piyasa liderliğinin teknolojik üstünlükten çok, yıllar boyunca kripto işlemlerinde temel parite olarak kullanılmasından kaynaklandığını öne sürdü. Buna karşın XRP’nin düzenlemelere uyumlu yapılar, stabilcoin kullanımı ve XRP Ledger üzerindeki artan faaliyet sayesinde daha güçlü bir konuma gelebileceğini savundu.

Bitcoin’in yükselişinde işlem pariteleri vurgusu

Digital Asset Investor, ilk dönem kripto yatırımcılarının alternatif dijital varlıklara ulaşmak için çoğu zaman Bitcoin üzerinden işlem yapmak zorunda kaldığını belirtti. Bu görüşe göre Bitcoin, sektörün ilk yıllarında ana geçiş kapısı işlevi gördüğü için likiditenin merkezine yerleşti ve piyasa değerinde açık ara öne çıktı.

Digital Asset Investor, Bitcoin’in zirveye çıkmasında belirleyici unsurun teknolojik fark değil, uzun süre piyasanın baskın işlem çifti olması olduğunu savunuyor.

Geçmiş döngülerde BTC/USD paritesinin öne çıktığı, 2017 ile 2018 döneminde ise BTC/USDT işlemlerinin ağırlık kazandığına dikkat çekildi. Sonraki yıllarda Ethereum ve Solana tabanlı paritelerin payının artması da likiditenin zaman içinde farklı altyapılara kayabildiğini gösteren örnekler arasında sıralandı.

Düzenlemeler ve RLUSD etkisi

Digital Asset Investor, kripto piyasasının bir sonraki aşamasında spekülatif ilgiden çok düzenleyici uyumun öne çıkacağını düşünüyor. Bu çerçevede Ripple’ın ABD doları destekli stabilcoini RLUSD, XRP Ledger üzerindeki ekonomik faaliyeti artırabilecek örneklerden biri olarak gösterildi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleriyle bilinen ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ve ABD dolarına endeksli bir stabilcoin olarak tanımlanıyor. MiCA ise Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenlemeyi amaçlayan kapsamlı çerçevesi olarak biliniyor.

Yorumcu, XRP Ledger üzerinde geliştiricilerin doğrudan token çıkarabilmesinin ağ içi kullanım alanlarını genişletebileceğini söyledi. ABD’de gündeme gelen CLARITY Act, Avrupa’daki MiCA çerçevesi ve ISO 20022 ödeme standartları gibi başlıkların kurumsal katılımı şekillendirebileceği değerlendirmesi de bu görüşe eşlik etti.

Digital Asset Investor, Bitcoin’in uzun vadede yerini başka bir varlığa bırakabileceğini, kendi değerlendirmesinde bu adayın XRP olduğunu öne sürüyor.

XRP Ledger verileri ve piyasa farkı

Evernorth verilerine dayandırılan değerlendirmeye göre RLUSD’nin ağ üzerindeki zincir üstü işlem payı 18 ay içinde yüzde 1’in altından yaklaşık yüzde 12’ye çıktı. Aynı dönemde RLUSD ile XRP işlem çiftinin altı ayda yaklaşık 900 milyon dolarlık hacim ürettiği aktarıldı. Ayrıca XRP Ledger üzerindeki toplam adres sayısının 8.3 milyonu aşarak yeni zirveye ulaştığı belirtildi.

Gösterge XRP Bitcoin Piyasa değeri $71 milyar ile $72 milyar $1.2 trilyonun üzerinde Teknik özet Nötr Nötr Güncel fiyat $1.17 $62,767

Buna rağmen iki varlık arasındaki ölçek farkı sürüyor. Temmuz 2026 başı itibarıyla XRP’nin piyasa değeri yaklaşık 71 milyar ile 72 milyar dolar aralığında bulunurken, Bitcoin 1.2 trilyon doların üzerinde kalıyor. Bu tablo, XRP lehine kurulan uzun vadeli senaryoların önünde hala büyük bir mesafe olduğunu gösteriyor.

Teknik görünümde kısa vadeli ayrışma

TradingView verilerine göre Bitcoin yaklaşık 62,767 dolardan işlem görüyor ve genel teknik görünümü nötr kalıyor. Gösterge tarafında RSI 49 seviyesinde bulunurken, MACD ile Momentum alım sinyali üretiyor. Buna karşılık Bull Bear Power satıcıların etkisinin tamamen kaybolmadığına işaret ediyor. Bitcoin için merkez pivot 63,515 dolar, yakın direnç 68,995 dolar ve ana destek 53,046 dolar seviyesinde yer alıyor.

XRP ise yaklaşık 1.17 dolarda işlem görüyor ve kısa vadede Bitcoin’den daha güçlü bir görünüm sergiliyor. RSI 56.40 seviyesinde, MACD ile Momentum alım yönünde sinyal veriyor. Varlık 10, 20 ve 30 dönemlik üstel hareketli ortalamaların üzerinde kalırken, 1.19 ile 1.20 dolar bölgesi önemli direnç alanı olarak izleniyor. Daha uzun vadeli ortalamalar ise baskının tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor.