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Cardano (ADA)

Cardano’da kritik eşik yaklaştı! $0.18 çevresindeki hareket neye işaret ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, 4 Temmuz 2026’da 0.1784 dolara yükselerek kritik destek bölgesinin üzerinde kaldı.
  • 📈 Son 24 saatte yüzde 5.19 artan $ADA’da teknik göstergeler kısa vadede alım gücünün güçlendiğini gösterdi.
  • 🎯 Piyasa şimdi 0.18192 dolardaki üst Bollinger bandının aşılıp aşılamayacağına odaklandı.
  • 🧭 Direncin geçilememesi halinde fiyatın bir süre daha yatay bantta kalması beklenebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano, son günlerde toparlanma sinyalleri veren kripto varlıklar arasında öne çıktı. ADA fiyatı 4 Temmuz 2026 itibarıyla 0.1784 dolardan işlem görürken, son 24 saatte yüzde 5.19 yükseldi. Günlük işlem hacmi 870.94 milyon dolara, piyasa değeri ise 6.48 milyar dolara ulaştı.

İçindekiler
1 Kritik destek bölgesi korunuyor
2 Göstergelerde olumlu tablo
3 Sonraki işlemlerde direnç sınavı öne çıkıyor

Kritik destek bölgesi korunuyor

Piyasada dikkat çeken başlıklardan biri, ADA’nın yatırımcıların yakından izlediği önemli destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürmesi oldu. Kripto analisti The Boss, haftanın ilk bölümündeki sert geri çekilmenin ardından fiyatın bu alanı savunabilmesini önemli bir teknik gelişme olarak değerlendirdi.

Haftalık mumlarda son dönemde satış baskısının önceki evrelere kıyasla zayıfladığı, buna karşılık alım ilgisinin arttığı görülüyor. Daha önceki düşüş sürecinde fiyatın belirgin bir dirençle karşılaşmadan aşağı yönlü hareket ettiği aktarılırken, mevcut görünümde daha dengeli bir yapı öne çıkıyor.

The Boss, Cardano fiyatının sert satışların ardından izlenen destek alanını koruduğunu ve son haftalık mumların alım ilgisinde artışa işaret ettiğini belirtti.

Analizde, yeşil ile işaretlenen destek bölgelerinin mevcut piyasa yapısının temelini oluşturduğu, sarı ile gösterilen direnç alanlarının ise daha güçlü bir yükselişi sınırladığı kaydedildi. Alıcıların bu bölgeleri savunmayı sürdürmesi halinde son tepkinin daha anlamlı bir harekete dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Göstergelerde olumlu tablo

Teknik göstergeler de kısa vadede daha yapıcı bir görünüm sunuyor. ADA, yerel dip seviyesinden döndükten sonra Bollinger Bantları orta çizgisi olan 0.15811 doların üzerine çıktı. Bu seviye üzerinde kalınması, alıcıların yeniden kontrol kazandığına işaret eden unsurlardan biri olarak görülüyor.

Fiyatın üst Bollinger bandı olan 0.18192 dolara yaklaştığı, alt bandın ise 0.13430 dolar seviyesinde bulunduğu belirtiliyor. Üst bandın güçlü hacimle aşılması halinde yükseliş eğilimi destek bulabilir.

MACD göstergesi de pozitif sinyal üretiyor. MACD çizgisi 0.00560 seviyesinde bulunurken, sinyal çizgisi eksi 0.00645 düzeyinde yer alıyor. Histogramın 0.01205 ile artıda kalması da alım gücündeki toparlanmayı destekleyen veriler arasında sayılıyor.

Sonraki işlemlerde direnç sınavı öne çıkıyor

Önümüzdeki işlem günlerinde piyasanın odağında, ADA’nın yukarıdaki direnç bölgesini ivme kaybetmeden aşıp aşamayacağı olacak. Özellikle üst Bollinger bandına yakın alanın geçilmesi, mevcut toparlanmanın daha belirgin bir yükseliş trendine dönüşmesi açısından kritik görülüyor.

Buna karşılık direnç seviyelerinin aşılamaması durumunda, alıcılar ile satıcılar arasındaki denge mücadelesi fiyatı bir süre daha yatay seyre yöneltebilir. Mevcut desteklerin korunması, göstergelerdeki olumlu tablo ve alım ilgisinin yeniden güç kazanması ise Cardano’nun önceki düşüş dönemine kıyasla daha yapıcı bir evreye girdiğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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